Ronaldo, la Saudi League lo sfida: bufera e scontro con i vertici del campionato

Il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Saudi Pro League all’inizio del 2023 ha portato a un vero e proprio terremoto per il calcio mondiale. Oggi, dopo 3 anni, CR7 continua a essere il centro di gravità del campionato saudita, con l’obiettivo di raggiungere l’ennesimo record della sua carriera.

Nonostante abbia spento da poco 41 candeline, Cristiano Ronaldo ha una media realizzativa impressionante con la maglia dell’Al-Nassr. L’obiettivo dichiarato è raggiungere la cifra tonda e leggendaria di 1.000 gol ufficiali per scrivere definitivamente la storia. In questa stagione è al secondo posto nella classifica marcatori a pari merito con Quiñones. Se a livello individuale il portoghese continua a segnare in maniera continuativa, a livello di squadra la sfida è durissima. L’Al-Hilal è la “bestia nera” dei gialloblù e attualmente, occupano il 2° posto in classifica alle spalle della squadra di Simone Inzaghi che ha 4 punti di vantaggio.

Ronaldo vs Saudi Pro League: scontro totale

Cristiano Ronaldo è attualmente al centro di un caso contro il fondo PIF, proprietario del club. Il numero 7 non è sceso in campo nell’ultima partita contro l’Al Riyadh e non giocherà neanche stasera contro l’Al Ittihad. La stella portoghese sarebbe furiosa per la gestione del mercato invernale con l’Al-Nassr che non avrebbe investito il giusto per rinforzare la rosa a differenza dei rivali dell’Al-Hilal che hanno ufficializzato l’arrivo di Karim Benzema. In questa settimana sono emersi alcuni dettagli sul suo contratto con scadenza nel 2027 e di una possibile clausola rescissoria da 50 milioni di euro attivabile il prossimo giugno. Appunto per questo Ronaldo starebbe valutando seriamente di lasciare l’Arabia Saudita a fine stagione per chiudere la carriera altrove…

Duro comunicato della Lega: bufera in Arabia

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧: “The Saudi Pro League is built on one simple principle: each club operates independently under the same rules. Clubs have their own boards, their own executives, and their own football directors.” “Decisions regarding recruitment,… pic.twitter.com/ga1NDL1vKa — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 5, 2026



“La Saudi Pro League è strutturata attorno a un principio semplice: ogni club opera in modo indipendente, secondo le stesse regole.

I club hanno i propri consigli di amministrazione, i propri dirigenti e la propria leadership calcistica. Le decisioni su acquisti, spese e strategie spettano a quei club, all’interno di un quadro finanziario progettato per garantire sostenibilità ed equilibrio competitivo. Tale quadro si applica equamente a tutta la lega.

Cristiano Ronaldo è stato pienamente coinvolto nell’Al-Nassr fin dal suo arrivo e ha svolto un ruolo importante nella crescita e nell’ambizione del club. Come ogni atleta d’élite, vuole vincere. Ma nessun individuo, per quanto importante, determina decisioni che vanno oltre il proprio club. Le recenti attività di mercato dimostrano chiaramente questa indipendenza. Un club si è rafforzato in un modo particolare. Un altro ha scelto un approccio diverso. Queste sono state decisioni del club, prese entro parametri finanziari approvati.

La competitività del campionato parla da sola. Con solo pochi punti a separare le prime quattro, la corsa al titolo è molto accesa. Questo livello di equilibrio riflette un sistema che funziona come previsto. L’attenzione resta sul calcio, sul campo, dove deve stare, e sul mantenimento di una competizione credibile e competitiva per giocatori e tifosi”.