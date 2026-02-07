Fiorentina-Torino, harakiri viola: vittoria cestinata alla scadere

Termina 2-2 la gara del Franchi tra Fiorentina e Torino. Viola sotto nel primo tempo che rimontano i granata ma si fanno riacciuffare al 94′ da Maripan. Altra serata tragica per la Fiorentina. Punto importante per il Toro.

E’ finita 2-2 la gara del Franchi tra la Fiorentina di Paolo Vanoli e il Torino di Marco Baroni. Fiorentina che parte forte ma va sotto alla prima vera chance granata con Casadei. Nella ripresa la viola perde Gudmundsson per infortunio ma reagisce immediatamente e pareggia con un super gol del neo acquisto Solomon. Sorpasso viola firmato da Moise Kean che su assist di Harrison trova il 2-1. Fiorentina che non trova il 3-1 e Torino che la riprende allo scadere. Assedio granata che si conclude con la rete di Maripan che al 94′ sigla il 2-2. Altra beffa nel finale per la Fiorentina che dopo i recenti pareggi subiti da Lazio e Milan si fa nuovamente raggiungere allo scadere. Finisce così 2-2 al Franchi.

Casadei la sblocca

Dopo i ko con Cagliari e Napoli la Fiorentina trova un pareggio beffa contro il Torino in casa. Viola che rimonta lo 0-1 del primo tempo e viene raggiunta poi sul 2-2 al 94′. Partenza forte della Fiorentina che spreca 2 palle gol con Moise Kean al 5′ e al 6′ minuto. Reazione immediata del Torino che ci prova con Kulenovic, la conclusione deviata finisce fuori. Ancora Kean pericoloso al 10′. La punta si divora il vantaggio. Gran lancio di Fagioli per Kean l’attaccante controlla ma alza troppo la mira, palla fuori. Torino che passa avanti al 25′. Cross da destra di Ilkhan che trova sul secondo palo Casadei bravo a impattare di testa e approfittare di una distratta marcatura di Dodo e Mandragora per fare 0-1. Fiorentina che si getta all’attacco e crea diversi presupposti per fare 1-1 ma spreca più volte davanti a Paleari. Ci provano in serie Brescianini, Mandragora, Kean, Gudmundsson e Comuzzo con il difensore che va più vicino di tutti al gol di testa. Prima frazione che finisce 0-1.

Viola avanti ma la getta allo scadere

Drammatico avvio di ripresa. Contrasto a centrocampo tra Ilkhan e Gudmundsson. L’islandese si fa male e esce zoppicando. Pari viola che arriva al 51′. Mandragora ruba palla a Gineitis e appoggia a Solomon che da fuori area trova un gran gol. Passano 7 minuti e la Fiorentina raddoppia. Harrison riceve da Solomon e serve di prima al centro per Kean bravo a scaricare alle spalle di Paleari per il 2-1 della Fiorentina. Al 68′ occasione per Mandragora. Punizione a scendere calciata dal centrocampista che trova una deviazione, l’arbitro non ravvisa e non concede il corner. Al 86′ è uno strepitoso De Gea a salvare la porta viola. Conclusione di Zapata e miracolo di piede del portiere viola. Al 94′ 2-2 granata. Fallo di Comuzzo ammonito, con il difensore che rischia anche il rosso. Punizione tagliata di Gineitis e inzuccata di Maripan che pareggia. Finisce 2-2. Harakiri viola.