Genoa-Napoli, Hojlund allo scadere salva Conte

Un gol su rigore di Rasmus Hojlund allo scadere regala al Napoli i 3 punti contro il Genoa. Ko pesante per i rossoblù che avevano sbloccato subito la gara e trovato poi il pari 2-2.

Vince 2-3 il Napoli al Ferraris contro il Genoa nella 24^ giornata di Serie A. Grifone avanti dopo 3 minuti su rigore con Malinovskyi. Pari azzurro al 20′ con Hojlund. Un minuto e il Napoli trova il gol dell’1-2 con McTominay. Nella ripresa pari del Genoa con Colombo al 57′ dopo grave errore di Buongiorno. Azzurri che restano in 10 al 76′ con l’espulsione di Juan Jesus. Gara che il Napoli vince allo scadere con la rete dal dischetto di Hojlund al 95′. Napoli che consolida il terzo posto, ora a -1 dal Milan secondo a 49 punti. Genoa che resta a 23 punti in 24 partite. Con la gara di oggi sono 9 i punti persi dal Genoa nei minuti di recupero in questa stagione.

Malinovskyi la sblocca, il Napoli la ribalta

Pronti via e il Genoa ha subito il rigore del vantaggio. Errore di Buongiorno che lancia Vitinha. Contatto con Meret. Massa richiamato al VAR assegna il penalty. Dal dischetto si presenta Malinovskyi che calcia centrale e non sbaglia facendo 1-0. Pareggio Napoli al 20′. Azione prolungata con Bijlow che dopo il primo tentativo degli azzurri respinge sul piede di Hojlund, lesto a fare 1-1. Passano 2 minuti e il Napoli fa 1-2. Controllo orientato di McTominay che supera Malinovskyi. Conclusione dalla distanza e 1-2 azzurro. Non succede più nulla e prima frazione che termina 1-2 per la banda Conte.

Hojlund la decide tra le polemiche del Genoa

Subito out McTominay, non al meglio dentro Giovane nel Napoli. Pari Genoa al 57′. Erroraccio di Buongiorno che stoppa male il pallone sul quale si avventa Colombo che risale veloce il campo e incrocia battendo uno sfortunato e impossibilitato Meret. Al 63′ grande chance per Gutierrez. L’esterno riceve e calcia ma la difesa del Genoa dice di no. Napoli in 10 al 76′. Espulso Juan Jesus. Il brasiliano già ammonito trattiene Ekuban. Massa estrae secondo giallo e rosso. Azzurri che la vincono allo scadere Cornet appena entrato pesta il piede di Vergara in area. Massa richiamato al VAR assegna il penalty. Dal dischetto si presenta Hojlund che non sbaglia. Finisce 2-3 per il Napoli che sale a 49 punti in classifica.