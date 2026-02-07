Napoli, infortunio McTominay: gol e cambio contro il Genoa, Conte mastica amaro

Scott McTominay si è infortunato durante la partita contro il Genoa aumentando i problemi della rosa di Antonio Conte che sta vincendo 2-1 al Marassi.

L’incidente è avvenuto Intorno al 35° minuto del primo tempo, con lo scozzese che ha iniziato ad accusare un fastidio muscolare nella zona del gluteo destro: l’ex Manchester United ha provato a restare in campo per non sprecare uno slot nell’immediato ma è apparso visibilmente sofferente e zoppicante.

Infortunio McTominay: durante Genoa-Napoli problemi muscolari per lo scozzese (Screen X)

Reazione di Conte all’infortunio di McTominay

Scott McTominay non è rientrato in campo dopo l’intervallo. e Antonio Conte è stato costretto a sostituirlo all’inizio del secondo tempo con il nuovo acquisto Giovane. Nonostante tutto è riuscito a propiziare il gol del pareggio di Højlund e a segnare lui stesso il gol del momentaneo 1-2 prima essere cambiato al 45esimo.

L’allenatore è apparso molto contrariato, lasciandosi scappare un “Fra un po’ gioco io” a causa dell’emergenza totale visti i tanti problemi che hanno colpiti gli azzurri dove mancano già De Bruyne, Anguissa e Gilmour.

Questo lo sguardo di Scott McTominay dopo il suo infortunio 🙁 FORZA SCOTT, TI ASPETTIAMO PRESTO IN CAMPO 💪💙#SSCNapoli #GenoaNapoli #McTominay pic.twitter.com/L4j1dm4NHU — Spazio Napoli (@Spazio_Napoli) February 7, 2026

Esami nei prossimi giorni

Gli esami strumentali saranno effettuati tra domani e lunedì a Castel Volturno per capire se si tratti solo di un affaticamento o è presente una lesione. A rischio a questo punto la sua presenza per il prossimo match di Coppa Italia contro il Como con lo scozzese che è al momento in forte dubbio.