UFFICIALE Kenan Yildiz ha rinnovato il contratto con la Juventus

Il rinnovo è finalmente realtà: la Juventus ha blindato il suo talento Kenan Yildiz fino al 2030. L’annuncio ufficiale dei bianconeri e le prime parole del numero 10: sarà uno dei più pagati della rosa.

Poco prima della conferenza stampa di vigilia di Juventus-Lazio, il club bianconero ha ufficializzato il prolungamento di contratto del classe 2005 che si lega ai bianconeri per altre quattro stagioni con opzione fino al 2031.

Rinnovo Yildiz-Juventus fino al 2030

Un adeguamento importante per il turco che riflette l’importanza del classe 2005 nella rosa della Juventus: per Yildiz il nuovo rinnovo comporterà uno stipendio fisso da circa 6 milioni di euro netti a stagione più bonus. Blindarlo è stata una priorità dopo una prima metà di stagione da protagonista assoluto, con 9 gol e 8 assist messi a referto finora tra tutte le competizioni disputate.

Le parole dell’Ad Comolli

“Siamo felici di annunciare ufficialmente il rinnovo di Kenan Yildiz fino al 2030. Kenan è un talento ma è un giovane uomo con valori forti, quelli della famiglia bianconera. Stiamo affrontando un percorso ambizioso e impegnativo, vogliamo portare la Juventus ai successi che merita, il rinnovo di Kenan é un passo importante ma non sarà l’unico”.

«La nostra storia continua» ⭐️ Il futuro è bianconero. Kenan Yildiz fino al 2030. 🎵 Starboy – @theweeknd pic.twitter.com/Sv4ZLtFhfR — JuventusFC (@juventusfc) February 7, 2026

L’annuncio di Yildiz

“Ringrazio John Elkann, Comolli, il mister e tutto la Juve e i tifosi. Sono felice di rinnovare il contratto e sono convinto che faremo cose importanti in futuro. Io amo la Juventus, per me è famiglia e sono sicuro che dietro di me ci sono i tifosi e la mia famiglia. Grazie mille e fino alla fine”.