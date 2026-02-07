Home » Calcio » UFFICIALE Kenan Yildiz ha rinnovato il contratto con la Juventus

UFFICIALE Kenan Yildiz ha rinnovato il contratto con la Juventus

Il rinnovo è finalmente realtà: la Juventus ha blindato il suo talento Kenan Yildiz fino al 2030. L’annuncio ufficiale dei bianconeri e le prime parole del numero 10: sarà uno dei più pagati della rosa.

Poco prima della conferenza stampa di vigilia di Juventus-Lazio, il club bianconero ha ufficializzato il prolungamento di contratto del classe 2005 che si lega ai bianconeri per altre quattro stagioni con opzione fino al 2031.

Rinnovo ufficiale per Kenan Yildiz con la Juventus (Screen X)

Rinnovo Yildiz-Juventus fino al 2030

Un adeguamento importante per il turco che riflette l’importanza del classe 2005 nella rosa della Juventus: per Yildiz il nuovo rinnovo comporterà uno stipendio fisso da circa 6 milioni di euro netti a stagione più bonus. Blindarlo è stata una priorità dopo una prima metà di stagione da protagonista assoluto, con 9 gol e 8 assist messi a referto finora tra tutte le competizioni disputate.

Le parole dell’Ad Comolli

“Siamo felici di annunciare ufficialmente il rinnovo di Kenan Yildiz fino al 2030. Kenan è un talento ma è un giovane uomo con valori forti, quelli della famiglia bianconera. Stiamo affrontando un percorso ambizioso e impegnativo, vogliamo portare la Juventus ai successi che merita, il rinnovo di Kenan é un passo importante ma non sarà l’unico”.

L’annuncio di Yildiz

“Ringrazio John Elkann, Comolli, il mister e tutto la Juve e i tifosi. Sono felice di rinnovare il contratto e sono convinto che faremo cose importanti in futuro. Io amo la Juventus, per me è famiglia e sono sicuro che dietro di me ci sono i tifosi e la mia famiglia. Grazie mille e fino alla fine”.

