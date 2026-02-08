Bologna-Parma, Italiano perde ancora: Cuesta esulta

Termina 0-1 al Dall’Ara tra Bologna e Parma la gara delle 12.30 della Domenica della 24^ giornata di Serie A. A decidere il match un gol allo scadere segnato da Ordonez. Match terminato 10 vs 10.

Un Bologna in 10 per quasi tutta la gara esce sconfitto 0-1 in casa nel derby contro il Parma. A decidere un gol nel finale di Ordonez su assist di Nicolussi Caviglia. Felsinei che devono affrontare quasi subito l’espulsione di Pobega, assegnata con il VAR. Parma che trova il vantaggio nella ripresa con Castro, autogol, poi annullato. Ospiti in 10 anche loro nel finale per il doppio giallo a Troilo. All’ultimo arriva poi il gol vittoria firmato dall’ex Velez, Ordonez. Per i Felsinei è il sesto ko in 8 partite nel 2026. Per il Parma un successo fondamentale con i crociati che salgono così a 26 punti in classifica portandosi a +8 sulla zona retrocessione dove c’è la Fiorentina. Bologna sempre più in crisi.

Pobega espulso, Bologna in 10

Avvio lento gara che cambia al 18′. Fallo di Pobega da dietro su Keita, l’arbitro Collu ammonisce il centrocampista ma viene richiamato al VAR. Dopo revisione, il direttore di gara espelle Pobega per grave fallo di gioco. Subito Parma pericoloso al 23′ con Bernabé. Punizione dello spagnolo che termina di poco a lato della porta di Skorupski. Risposta Bologna al 32′ con Dallinga. Cross al centro di Bernardeschi colpo di testa della punta ma Corvi para. Nel terzo minuto di recupero occasione per il Parma. Oristanio crossa, palla allontanata dalla difesa e raccolta da Keita che calcia, tiro murato dalla difesa. 2 minuti e Parma ancora pericoloso. Punizione di Bernabé che trova la sponda di Pellegrino ma nessun compagno riesce ad appoggiare in porta.

Ordonez allo scadere la decide

Pronti via e dopo 2 minuti nella ripresa Dallinga ha la palla dell’1-0. Cross di Lykogiannis, rimpallo in area che libera Dallinga che però da due passi calcia colpevolmente alto. Al 69′ passa avanti il Parma ma l’autorete del subentrato Castro viene annullata. L’argentino aveva deviato in porta una punizione di Bernabé su cui non era arrivato Delprato. Gol annullato per fuorigioco in partenza di Pellegrino che aveva disturbato l’intervento del connazionale. Al 75′ è Rowe a sfiorare l’1-0. Cross in area e colpo di testa dell’esterno che manca però la rete per un soffio. 2 minuti e ancora l’ex Marsiglia ci prova ma la sua conclusione termina a lato.

Al 80′ anche il Parma resta in 10. Doppio giallo per Troilo. Due minuti e ci prova Bernardeschi. Punizione che termina solo vicina all’incrocio. Al 87′ in campo Orsolini. Bastano 2 minuti all’esterno per essere pericoloso. Conclusione al volo che impatta il palo. Al 95′ gol del Parma. Nicolussi Caviglia recupera palla e appoggia ad Ordonez che calcia da fuori e batte Skorupski per lo 0-1. Un minuto e il Bologna sfiora il pari. Corvi con un miracolo evita l’autogol di Delprato. Ancora Bologna, ancora Corvi al 98′. Tiro al volo di Orsolini e intervento decisivo del portiere. Parma batte Bologna 1-0.