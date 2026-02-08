Fiorentina, dramma finali: troppi i punti persi allo scadere

In casa Fiorentina i minuti finali rappresentano un autentico viatico negativo dal quale è necessario uscire al più presto. Nei recuperi i gigliati hanno infatti perso 10 punti, tanti troppi, vista l’attuale classifica che li vede terzultimi a 18.

Il pareggio subito in extremis dal Torino è soltanto la punta dell’iceberg in una stagione disgraziata per la Fiorentina nei minuti finali. I gigliati hanno infatti perso 10 punti nei minuti di recupero. Tanti, troppi e che stanno costringendo la formazione di Pioli prima e Vanoli poi a lottare in zona salvezza. Ampliando poi il discorso a tutta la gara sono addirittura 22 i punti persi da situazione di vantaggio. Un dato sconcertante e che chiarisce come a questa squadra sia mancata fino ad ora la capacità di lottare fino alla fine e quel carattere fondamentale per portare a casa risultati fondamentali. Doti che non possono però mancare se la Fiorentina vorrà centrare una salvezza che al momento resta comunque non semplice da ottenere.

Fiorentina, 10 punti persi nel recupero

Con i 2 punti persi allo scadere contro il Torino sono ora 10 quelli che la Fiorentina non è riuscita a tenere nei recuperi delle gare di Serie A. Un dato enorme e che trova le sue radici già alla prima giornata quando l’allora banda Pioli venne raggiunta a Cagliari sull’1-1 dalla rete di Luperto al 94′ che pareggiò il vantaggio iniziale di Mandragora. Pochi giorni dopo poi i gigliati si fecero sfuggire il pari contro il Como in casa, gara tra l’altro sbloccata dalla Fiorentina sempre con Mandragora. Dopo il pari di Kempf, infatti, è Addai al 94′ a regalare il successo ai lariani.

In epoca recente, invece e già sotto la gestione Vanoli la viola ha perso il pareggio contro il Verona al 93′. Dopo aver rimontato il vantaggio degli scaligeri, infatti Orban ha regalato al 93′ la vittoria al Verona. Altre 2 vittorie cestinate ad inizio anno nuovo, prima con la Lazio, rigore di Pedro al 95′ e poi con il Milan, gol di Nkunku al 90′. Ieri poi gli ultimi 2 punti gettati, il pari di Maripan al 94′. Sono così 10 i punti persi nei minuti di recupero, 22 quelli da situazione di vantaggio. Un problema cronico che la Fiorentina dovrà migliorare se vorrà centrare la salvezza e provare ad andare più avanti possibile in Conference League.

Le parole di Vanoli

Così Paolo Vanoli ha analizzato il problema minuti finali nel post-Torino: “Noi troppo bassi nel finale? È l’atteggiamento che è stato sbagliato: loro hanno messo dentro centimetri e saltatori. Mi dispiace per i ragazzi e lì devo essere bravo io a farglielo capire. Noi anche stavolta abbiamo preso il gol dello svantaggio, come sempre facciamo. Nel finale ci è mancata lucidità: ci siamo fatti saltare troppo nei cross nel finale. È un peccato perché avevamo reagito bene: dobbiamo stare sul pezzo. Ci meritavamo un po’ di più. Sono felice per il gol di Kean che è un giocatore recuperato. Dobbiamo migliorare in fase difensiva“.