Inter devastante: 5-0 al Sassuolo, prove di fuga vera in vetta

Altro successo in scioltezza per l’Inter di Chivu: 5-0 al Sassuolo, a segno Bisseck, Thuram, Lautaro Martinez, Akanji e Luis Henrique

Undici successi nelle ultime dodici partite di campionato: l’Inter risponde al Napoli e torna a portarsi a +9 sugli azzurri e a +8 sul Milan, in attesa che i rossoneri recuperino la sfida contro il Como. I nerazzurri travolgono il Sassuolo con un netto 5-0, nonostante un primo tempo in cui gli emiliani non avevano affatto sfigurato. Quando però la squadra di Chivu alza il ritmo, la differenza emerge con chiarezza. In gol Bisseck, Thuram, Lautaro Martinez, Akanji e Luis Henrique, con Dimarco grande protagonista grazie a tre assist decisivi.

Sassuolo-Inter 0-5, la partita

Partenza subito vivace: dopo meno di un minuto Kone sfiora il vantaggio, ma Dimarco salva sulla linea con Sommer ormai battuto. L’Inter replica con un destro potente di Luis Henrique da posizione defilata, neutralizzato da Muric. All’11’ arriva il vantaggio nerazzurro: su calcio d’angolo di Dimarco, Bisseck colpisce di testa e approfitta di un’uscita non impeccabile del portiere avversario. Il difensore sfiora anche la doppietta poco dopo, mentre Dimarco continua a creare pericoli e al 17’ colpisce la traversa direttamente su punizione da posizione molto angolata.

Quando accelera, l’Inter diventa devastante, anche se il Sassuolo resta in partita e prova a reagire: Lauriente serve Berardi, che tenta un colpo di tacco senza fortuna. Al 28’ però arriva il raddoppio: altro assist perfetto di Dimarco e Thuram, ben appostato in area, firma il 2-0. I nerazzurri controllano il match e sfiorano il terzo gol con Zielinski, fermato da Muric. Il Sassuolo trova la rete con Thorstvedt, ma il VAR annulla per un fuorigioco precedente di Lauriente. Si va all’intervallo sul 2-0.

Secondo tempo: l’Inter dilaga a Sassuolo

La ripresa si apre con un copione simile: Berardi prova a rendersi pericoloso, mentre Mkhitaryan impegna Muric con una conclusione dalla distanza. Al 50’ arriva il tris firmato da Lautaro Martinez: dopo una rimessa laterale e un rinvio difettoso di testa da parte di Idzes, l’argentino controlla di petto e batte il portiere con un potente sinistro. Il Sassuolo accusa il colpo e pochi minuti dopo incassa anche il quarto gol: ancora Dimarco pennella da corner, Muric sbaglia l’uscita e Akanji deposita in rete da pochi passi. Nel frattempo Matic viene espulso per proteste. L’Inter continua a spingere, con Thuram che colpisce anche un palo, prima di gestire il finale. A chiudere definitivamente i conti ci pensa Luis Henrique con un gran destro al volo, nato da un’altra uscita incerta di Muric, siglando la conclusione perfetta di una serata dominata dai nerazzurri.