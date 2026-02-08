L’Inter vince agevolmente contro il Sassuolo al Mapei Stadium: netto 5-0 dei nerazzurri di Cristian Chivu, che provano la fuga ai danni di Napoli e Milan, proprio prima dello scontro diretto contro la Juventus ed il playoff di Champions. Qualche polemica contro i neroverdi, vediamo i due casi da moviola

L’Inter non fa prigionieri: undicesima vittoria nelle ultime dodici gare, con un secco 5-0 rifilato al Sassuolo che non lascia spazio ad interpretazioni. A segno Bisseck e Thuram già nel primo tempo, poi nella ripresa ecco le reti di Lautaro Martinez, Akanji e Luis Henrique: Napoli rispedito a -9, Milan distanziato di otto lunghezze, in attesa che i rossoneri recuperino la gara contro il Como. Dal Mapei Stadium ci sono state alcune proteste per due casi da moviola in particolare, vediamo quali.

Gol di Bisseck da annullare? La spiegazione

Proteste in particolare in merito al primo gol siglato dall’Inter, con il colpo di testa di Bisseck sul corner battuto dalla sinistra da Dimarco. Il motivo? L’azione che ha portato a conquistare il calcio d’angolo dal quale è poi nata la rete.

Thuram ha infatti ricevuto il pallone servitogli da Bastoni in posizione irregolare. Il francese ha poi servito Luis Henrique, che ha calciato in porta, con Muric che ha mandato in corner. Il VAR evidentemente non può intervenire in questi casi: dall’assegnazione del corner, nasce infatti una nuova azione.