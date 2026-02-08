La Juventus riprende la Lazio: da 0-2 a 2-2, Kalulu evita il ko

La Juventus riprende la Lazio: da 0-2 a 2-2 grazie ai gol di McKennie e Kalulu. La prossima giornata i bianconeri affronteranno l’Inter capolista

La sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Lazio termina con un pareggio per 2-2 dopo novanta minuti carichi di emozioni, colpi di scena e un epilogo deciso solo negli istanti conclusivi. Una gara viva, giocata a ritmi elevati, in cui entrambe le squadre hanno avuto momenti di controllo e altri di sofferenza, rendendo il risultato finale lo specchio di un equilibrio spesso spezzato ma mai definitivamente rotto. La Juve arriva così alla sfida contro l’Inter, con un mezzo passo falso dopo il ko sonoro in Coppa Italia.

Juventus-Lazio, il primo tempo

Nel primo tempo parte meglio la Juventus, che prova a prendere in mano il possesso e trova anche la via del gol con Koopmeiners. L’esultanza bianconera dura però poco, perché l’azione viene fermata per una posizione di fuorigioco di Thuram, che ostacolava la visuale di Provedel. La Lazio cresce con il passare dei minuti, compatta le linee e cerca di colpire sfruttando le ripartenze. Proprio allo scadere della prima frazione, al secondo minuto di recupero, arriva il vantaggio ospite: un’uscita imprecisa dei bianconeri innesca il contropiede biancoceleste, Pedro conclude l’azione e trova la deviazione di Bremer che mette fuori causa Di Gregorio, mandando le squadre negli spogliatoi sull’1-0 per la Lazio.

La ripresa inizia nel modo peggiore per la Juventus. Dopo pochi minuti, al 48’, Cataldi serve un pallone verticale perfetto per Isaksen, che riesce a proteggere la sfera dalla pressione difensiva e a concludere con decisione sotto la traversa, firmando il raddoppio laziale. Il doppio svantaggio scuote però la squadra di casa, che reagisce con orgoglio e intensità. I bianconeri aumentano il ritmo e al 59’ accorciano le distanze: Provedel respinge un tiro insidioso di Zhegrova, Cambiaso rimette il pallone al centro con un cross preciso e McKennie svetta di testa battendo il portiere per l’1-2.

Juventus, Kalulu evita la sconfitta contro la Lazio

Nel finale la Juventus spinge con continuità alla ricerca del pareggio. Provedel si rende protagonista di un intervento decisivo su Yildiz, mentre un’altra rete di McKennie viene annullata per fuorigioco, alimentando la tensione sugli spalti. La Lazio ha l’occasione per chiudere la partita all’86’, ma Noslin spreca tutto calciando alto a tu per tu con il portiere. L’errore pesa, perché nei minuti di recupero arriva la beffa: al 90’+6 Boga supera Cancellieri sulla fascia e mette un pallone teso in area, dove Kalulu svetta più in alto di tutti e di testa firma il 2-2 definitivo. Un pareggio che premia la determinazione finale della Juventus e lascia alla Lazio l’amaro in bocca per una vittoria sfumata a un passo dal trag

uardo.