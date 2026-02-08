Non solo Kylian Mbappe: in casa del Real Madrid, secondo quanto rivelato da A Bola, anche la madre del fuoriclasse francese sarebbe pagata molto bene. E di più di tanti calciatori di alto livello della stessa squadra merengue

Fayza Lamari è ormai una figura chiave nell’universo che ruota attorno a Kylian Mbappé, tanto da essersi imposta come una delle protagoniste più influenti del panorama calcistico contemporaneo. Madre dell’attaccante francese e allo stesso tempo sua principale rappresentante, la manager franco-algerina ha progressivamente ampliato il proprio raggio d’azione, superando il ruolo tradizionale di semplice agente familiare. Oggi, infatti, il suo peso si avverte non solo nella gestione della carriera sportiva del figlio, ma anche nelle dinamiche dirigenziali di un club professionistico. Con uno “stipendio” di tutto rispetto.

Real Madrid, quanto paga Mbappe alla madre

Lamari è infatti direttamente coinvolta nella guida dello Stade Malherbe de Caen, società che milita in National 1 e che è stata acquisita da Mbappé. All’interno del club normanno, la donna d’affari partecipa alle scelte strategiche e organizzative, contribuendo alla definizione delle linee operative e degli obiettivi futuri. Un impegno che conferma come la sua influenza si estenda ben oltre il perimetro del campo da gioco.

Secondo quanto rivelato dal quotidiano portoghese *A Bola*, questo ruolo centrale avrebbe anche risvolti economici di rilievo. Fayza Lamari percepirebbe infatti un compenso annuo pari a 4,5 milioni di euro, versato direttamente dal figlio. Una cifra importante, che sottolinea quanto il suo contributo sia considerato determinante nella gestione complessiva della carriera di Mbappé, sia sotto il profilo sportivo che finanziario.

Kylian Mbappe, chi è la madre Fayza Lamari

Nel corso degli anni, Lamari è diventata una presenza costante e decisiva in ogni fase cruciale del percorso del classe 1998. Dalle trattative contrattuali con i club più prestigiosi d’Europa alle scelte legate ai diritti d’immagine, passando per gli investimenti e la costruzione del brand personale del campione francese, nulla sembra avvenire senza il suo diretto coinvolgimento. Questa gestione accentrata ha permesso a Mbappé di mantenere un forte controllo sul proprio futuro, evitando intermediari esterni e affidandosi a una figura di assoluta fiducia.

Il dato relativo al compenso percepito dalla madre-agente non è passato inosservato e ha inevitabilmente alimentato dibattiti e riflessioni, soprattutto se confrontato con i compensi medi degli agenti sportivi tradizionali. Tuttavia, per l’entourage di Mbappé, tale cifra rappresenterebbe il riconoscimento di un lavoro costante, strategico e di alto livello, che ha contribuito in modo decisivo alla costruzione di una delle carriere più brillanti del calcio moderno. In un sistema sempre più orientato al business e alla gestione dell’immagine, la figura di Fayza Lamari appare destinata a restare centrale ancora a lungo.