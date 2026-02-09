Atalanta-Cremonese, Palladino vince e sogna la Champions

Vince 2-1 l’Atalanta contro la Cremonese e vola così a quota 39 punti in classifica, -2 dal Como 6^, -7 dalla zona Champions League. A decidere la gara le reti nel primo tempo di Krstovic e Zappacosta.

Un successo di misura ma pesantissimo per l’Atalanta che alla New Balance Arena batte 2-1 la Cremonese di Nicola e centra così 3 punti fondamentali nella lotta all’Europa. Atalanta che sfiora 2 gol nei primi minuti per poi stapparla al 14′ con Krstovic. Dea che sfiora anche il raddoppio con Samardzic per poi trovarlo al 25′ con Zappacosta su assist di Mario Pasalic. Atalanta che domina la gara e crea tantissime occasioni da gol senza però chiudere definitivamente il match. Nel finale è Djimisti a trovare il gol del 3-0. Gol annullato per fuorigioco di Sulemana. Allo scadere la Cremonese la riapre con Thorsby ma non basta. Finisce 2-1 per l’Atalanta di Raffaele Palladino.

Krstovic-Zappacosta 2-0

Pronti via, Atalanta pericolosa due volte al 10′ e all’11 con Raspadori e Krstovic. Al 14′ è proprio il Montenegrino a fare 1-0. Raspadori riceve sulla destra e crossa al centro, stop meraviglioso della punta che controlla si gira e calcia, erroraccio di Audero e vantaggio Atalanta. Al 19′ Samardzic sfiora il raddoppio. Raspadori serve Zalewski che appoggia al Croato che calcia di sinistro ma impatta la traversa. Passano 6 minuti e al 25′ arriva il 2-0. In gol Zappacosta. Assist perfetto di Pasalic che trova l’esterno bravo a sterzare su Pezzella e a battere Audero per il raddoppio bergamasco. Dea che gestisce perfettamente il doppio vantaggio e porta così all’intervallo la gara sul 2-0.

Thorsby non basta, vince 2-1 l’Atalanta

Occasione Cremonese al 55′. Pezzella pesca Thorsby che ci prova di testa ma non trova il gol. Atalanta vicina al tris al 56′. Zalewski rientra e calcia ma la sua conclusione finisce di poco a lato. Ancora Atalanta pericolosa al 65′. Sventagliata perfetta di Pasalic per Zalewski. Il polacco lancia Samardzic che conclude di prima ma solo di poco a lato. 11 minuti e ancora Atalanta vicina al 3-0. Azione corale dei nerazzurri che permette a Raspadori di ricevere a centro area. Conclusione che termina a lato dell’incrocio dei pali. Al 85′ Krstovic sfiora la doppietta. Il montenegrino si inventa una gran giocata e sfiora la rete. 4 minuti ed entra in partita anche Carnesecchi, bravo a rispondere presente sul colpo di testa di Milan Djuric. 3-0 che arriva al 90′. Segna Djimisiti in mischia. Rete annullata per fuorigioco di Sulemana. Cremonese che accorcia al 94′. Cross di Luperto che trova pronto Thorsby bravo a controllare e a battere Carnesecchi per il 2-1. Finisce così, vince 2-1 l’Atalanta.