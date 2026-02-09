Roma-Cagliari, Malen show fa volare Gasperini

Vince 2-0 la Roma contro il Cagliari grazie alla doppietta di Donyell Malen che stende la banda Pisacane. Un gol per tempo dell’Olandese che regala i 3 punti alla Roma ora quarta alla pari della Juventus.

Basta la doppietta di Malen alla Roma per battere 2-0 il Cagliari nel posticipo della 24^ giornata di Serie A. L’Olandese trova un gol per tempo e regala i 3 punti alla banda Gasperini. Giallorossi ora quarti alla pari della Juventus in campionato. Staccati Como e Atalanta, primi ad inseguire. Gara vinta sotto gli occhi vigili di Francesco Totti che ha seguito dagli spalti il match. Ovazione per l’ex capitano giallorosso prima della gara. Torna a perdere il Cagliari dopo le ultime 3 vittorie consecutive contro Juventus, Fiorentina e Verona.

Malen la sblocca, 1-0 Roma

Roma batte 2-0 Cagliari sotto gli occhi vigili di Francesco Totti. Giallorossi che ci provano al 9′ con Malen e al 16′ con Soulé. Al 25′ 1-0 con Malen. Preciso assist di Mancini che trova l’olandese, bravo a superare Caprile con un preciso tocco sotto per l’1-0. Al 36′ l’ex Aston Villa sfiora il 2-0. Cross di Cristante e colpo di testa che sfiora la porta. 2 minuti e Malen ci prova ancora. L’attaccante fa tutto da solo, entra in area e mette in mezzo un pallone solo da spingere in rete ma nessuno ci arriva. Al 41′ ci prova Ghilardi. Corner e colpo di testa del difensore. Palla a lato. Primo tempo che finisce 1-0.

Doppietta Malen, finisce 2-0

Al 62′ è ancora l’Olandese ad andare vicino al gol. Cross di Zaragoza, subentrato e mezza rovesciata a lato di Malen. 3 minuti e la doppietta arriva. Apertura di Soulé, cross di Celik e deviazione vincente sotto porta di Malen per la doppietta e il 2-0 Roma. Al 68′ l’attaccante sfiora anche il terzo gol. Altro cross rasoterra, questa volta di Soulé ma l’ex Aston Villa non ci arriva per centimetri. 60 secondi e ci prova Zaragoza. Dribbling e conclusione debole a rientrare nei guantoni di Caprile. Al 78′ prima chance per il Cagliari. Traversa dalla distanza di Sulemana che dai 30 metri sfiora il gol. Al 86′ ci prova El Aynaoui. Cross di Celik e conclusione al volo dal limite, blocca Caprile. Finisce 2-0. Roma che aggancia la Juventus al quarto posto.