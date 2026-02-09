Roma, Totti presente allo Stadio Olimpico: accoglienza da brividi

Accoglienza da brividi per Francesco Totti allo Stadio Olimpico. L’ex capitano della Roma, leggenda assoluta del club giallorosso è presente per il match con il Cagliari ed è stato accolto con applausi scroscianti e cori dai suoi tifosi.

Il nome di Francesco Totti è stato accostato alla Roma negli ultimi giorni. Claudio Ranieri ha infatti ammesso che la società sta pensando ad un ritorno dell’ex capitano con una figura dirigenziale. Anche Gasperini aveva aperto ad un ritorno ironizzando in conferenza stampa, ammettendo come in caso di ritorno di Totti l’avrebbe messo subito in campo. Oggi l’ex capitano giallorosso è presente a seguire la gara tra la Roma e il Cagliari. Inquadrato prima della partita sugli schermi dello stadio, ha ricevuto una lunga ovazione fra applausi e cori. Totti si è alzato immediatamente in piedi e ha ringraziato i tifosi.

Ovazione per Totti

Francesco Totti è stato accolto alla grandissima dallo Stadio Olimpico. L’ex capitano giallorosso, presente sugli spalti per la gara tra la Roma di Gasperini e il Cagliari di Pisacane è ha ricevuto un ovazione dai tifosi. Cori: “C’è solo un capitano” per lui. Ai cori, Totti si è alzato in piedi e ha ringraziato con un applauso. In settimana il nome di Totti era stato riavvicinato alla Roma da Claudio Ranieri che aveva ammesso come la società stesse pensando a lui in dirigenza. Così invece aveva parlato Gasperini sulla possibilità di un ritorno di Totti: “Io lo faccio giocare subito. Ma si deve allenare. Gli togliamo 10-15 anni…“.