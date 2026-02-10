Anisio Cabral, chi è la nuova stellina del Benfica di Mourinho

Josè Mourinho lo ha fatto di nuovo: lo Special One ha lanciato un altro giovane talento, si tratta di Anisio Cabral, stellina che sta esplodendo al Benfica.

Anísio Cláudio Fernandes dos Reis Cabral è il giovane attaccante portoghese di 17 anni che sta facendo parlare di sé al Benfica. Nato il 15 febbraio 2008, Cabral è un prodotto dell’Academia do Seixal: è entrato nelle giovanili del Benfica all’età di circa 8 anni, dopo essere stato scoperto al UD Alta de Lisboa, e ha firmato il suo primo contratto professionistico nel 2024. Adesso il giovane è sotto l’ala di Josè Mourinho.

Anisio Cabral, il nuovo talento del Benfica

La sua ascesa è esplosa nella stagione corrente, quando ha cominciato a guadagnare spazio prima nelle squadre giovanili e poi, di recente, anche con la prima squadra allenata da José Mourinho. Lo Special One ha spesso osservato con interesse i giovani del Benfica durante le partite dell’Academia, rinforzando il suo impegno nel dare opportunità ai talenti emergenti.

La consacrazione per Cabral è arrivata il 25 gennaio scorso, nella partita di Primeira Liga contro l’Estrela da Amadora. Entrato in campo al minuto 83, ha segnato il suo primo gol con il primo tocco di palla, di testa, su assist di un altro giovane della formazione, Daniel Banjaqui.

Adesso serve continuità: Mourinho se lo coccola

Pochi giorni dopo, Cabral è stato nuovamente protagonista: ha segnato ancora, questa volta il gol della vittoria per il Benfica, realizzato in appena 29 secondi dopo essere entrato in campo. Anche in questo caso, la rete è arrivata di testa, confermando quelle che sembrano doti naturali di finalizzazione e presenza in area. La stampa ha definito Cabral un potenziale talento di livello europeo e club del calibro del Paris Saint-Germain avrebbero già mostrato interesse nel giovane prospetto, la cui clausola di rescissione sarebbe fissata intorno ai 60 milioni di euro.

Oltre alla sua ascesa in club, Cabral è già un protagonista anche a livello internazionale giovanile: è stato una delle stelle del Portogallo U17 campione del mondo, segnando molti gol e contribuendo al successo della selezione. Anísio Cabral è sicuramente tra le promesse più brillanti del calcio europeo giovane nel 2026, e sotto la guida tecnica di Josè Mourinho può soltanto evolvere.