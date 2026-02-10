Balotelli è tornato: primo gol all’Al-Ittifaq – VIDEO

Primo gol di Mario Balotelli negli Emirati Arabi Uniti: l’ex attaccante di Inter, Milan e Genoa – fra le altre – è andato a segno contro il Gulf United. Prima rete per lui nella nuova avventura con la maglia dell’Al Ittifaq

All’età di 36 anni Mario Balotelli è ripartito dagli Emirati Arabi Uniti ed è arrivato, alla seconda presenza con l’Al Ittifaq, il suo primo gol nella nuova avventura. Dopo la fallimentare esperienza con la maglia del Genoa in Serie A il centravanti italiano prova a rilanciarsi, anche se nella periferia del calcio.

Balotelli, prima rete con l’Al-Ittifaq: il video

L’era di Mario Balotelli negli Emirati Arabi entra finalmente nel vivo. Dopo una prima apparizione non fortunata lo scorso 24 gennaio, conclusa con una sconfitta di misura, l’attaccante bresciano ha avuto l’occasione di mettersi in mostra, trascinando l’Al Ittifaq alla vittoria contro il Gulf United.

Ecco di seguito il riassunto del match pubblicato sui canali social dell’Al Ittifaq (Instagram).

Balotelli torna al gol: vittoria per l’Al Ittifaq

La partita si è indirizzata rapidamente a favore degli ospiti, capaci di chiudere i conti già nel primo tempo. Alaa Mezher ha sbloccato il risultato nelle fasi iniziali, poi Balotelli ha firmato il raddoppio con un gol che ha dato sicurezza alla squadra. Poco dopo, Davide Mariani ha messo il sigillo su una prima frazione a senso unico. Nella ripresa, il gol di Lotfi Machou ha solo parzialmente riaperto il match, senza però cambiare l’esito finale, che ha visto l’Al Ittifaq imporsi per 3-1.

Per Balotelli è arrivata così la prima gioia personale e il primo successo con la nuova maglia, anche se la sua gara si è fermata all’intervallo. Ancora rinviato invece il debutto del giovane Leonardo Ferroni, bloccato da questioni amministrative legate al trasferimento, che resta comunque confermato. Il prossimo appuntamento, fissato per lunedì 16 febbraio contro il Masfout, sarà uno snodo importante nella corsa alla salvezza.

I tre punti conquistati consentono all’Al Ittifaq di risalire la classifica e di lasciare il fondo, portandosi a quota 9. Il Masfout segue a distanza di tre lunghezze, mentre Majd FC e Al Jazira Hamra restano poco sopra, ma con una partita ancora da recuperare.