Home » Calcio » Gigi Buffon non ha dubbi: l’attaccante dell’Inter decisivo per i Mondiali 2026

Gigi Buffon non ha dubbi: l’attaccante dell’Inter decisivo per i Mondiali 2026

di

Continua a sorprendere il giovane Francesco Pio Esposito fra le fila dell’Inter: arrivato per la prima volta in prima squadra dopo il prestito allo Spezia, il centravanti si è imposto come attaccante su cui fare affidamento, da titolare o prima riserva. E il capo delegazione della Nazionale, Gianluigi Buffon, punta su di lui per i Mondiali

L’Italia vede avvicinarsi lo spareggio per tornare a giocare una Coppa del Mondo, che si disputerà la prossima estate fra Stati Uniti, Messico e Canada. Su chi punterà il ct azzurro Gennaro Gattuso? Il capo delegazione e grande ex portiere, Gianluigi Buffon, ha incensato in particolare l’attaccante dell’Inter Francesco PioEsposito, che al primo anno fra “i grandi” in nerazzurro ha convinto e sorpreso tutti. Ora è una certezza per Cristian Chivu, che non si fa problemi a schierarlo titolare quando serve e ad alternarlo con Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Ange-Yoan Bonny. Buffon si spinge a fare una previsione importante per il suo futuro.

Gigi Buffon incensa l’attaccante dell’Inter: decisivo al Mondiale – Getty Images

Buffon incensa Pio Esposito: “Ecco dove arriverà”

Così il capo delegazione della Nazionale Italiana di calcio e grande ex portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, a DAZN: “Arriverà ad un gradino sopra a tutto quello che voi pensate. Ho avuto la fortuna di stare con lui, vederlo muoversi negli spogliatoi, in campo e fuori. È un professionista e un ragazzo che ha umiltà, determinazione e voglia di apprendere”, le sue parole.

Poi ha aggiunto: “Ha un entusiasmo per stare nel gruppo che ho visto veramente in pochi giocatori. Un ragazzo davvero speciale, per questo dico che lui sorprenderà di almeno un livello”.

Buffon incensa Pio Esposito

Buffon su Pio Esposito: “Ci porterà ai Mondiali 2026”

Il capo delegazione della Nazionale Italiana di calcio, Gianluigi Buffon, si è sbilanciato così sul ruolo che avrà Francesco Pio Esposito ai playoff degli azzurri per i Mondiali 2026.

Le sue parole a DAZN: “Se Pio Esposito ci porterà al Mondiale? Certo, su quello non abbiamo dubbi. Questa è l’unica certezza che abbiamo”.

Change privacy settings
×