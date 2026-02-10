Continua a sorprendere il giovane Francesco Pio Esposito fra le fila dell’Inter: arrivato per la prima volta in prima squadra dopo il prestito allo Spezia, il centravanti si è imposto come attaccante su cui fare affidamento, da titolare o prima riserva. E il capo delegazione della Nazionale, Gianluigi Buffon, punta su di lui per i Mondiali

L’Italia vede avvicinarsi lo spareggio per tornare a giocare una Coppa del Mondo, che si disputerà la prossima estate fra Stati Uniti, Messico e Canada. Su chi punterà il ct azzurro Gennaro Gattuso? Il capo delegazione e grande ex portiere, Gianluigi Buffon, ha incensato in particolare l’attaccante dell’Inter Francesco PioEsposito, che al primo anno fra “i grandi” in nerazzurro ha convinto e sorpreso tutti. Ora è una certezza per Cristian Chivu, che non si fa problemi a schierarlo titolare quando serve e ad alternarlo con Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Ange-Yoan Bonny. Buffon si spinge a fare una previsione importante per il suo futuro.

Buffon incensa Pio Esposito: “Ecco dove arriverà”

Così il capo delegazione della Nazionale Italiana di calcio e grande ex portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, a DAZN: “Arriverà ad un gradino sopra a tutto quello che voi pensate. Ho avuto la fortuna di stare con lui, vederlo muoversi negli spogliatoi, in campo e fuori. È un professionista e un ragazzo che ha umiltà, determinazione e voglia di apprendere”, le sue parole.

Poi ha aggiunto: “Ha un entusiasmo per stare nel gruppo che ho visto veramente in pochi giocatori. Un ragazzo davvero speciale, per questo dico che lui sorprenderà di almeno un livello”.

Buffon su Pio Esposito: “Ci porterà ai Mondiali 2026”

Il capo delegazione della Nazionale Italiana di calcio, Gianluigi Buffon, si è sbilanciato così sul ruolo che avrà Francesco Pio Esposito ai playoff degli azzurri per i Mondiali 2026.

Le sue parole a DAZN: “Se Pio Esposito ci porterà al Mondiale? Certo, su quello non abbiamo dubbi. Questa è l’unica certezza che abbiamo”.