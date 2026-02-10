Inter, il video per celebrare Lautaro modificato con l’AI. I tifosi non perdonano

Cosa succede quando l’intelligenza artificiale viene utilizzata nel modo sbagliato? Chiedere all’Inter e al modo in cui ha celebrato Lautaro Martinez.

La serata del 9 febbraio è stata importante per Lautaro Martínez, che ha raggiunto quota 171 gol con la maglia dell’Inter, eguagliando il leggendario Roberto Boninsegna al terzo posto nella classifica dei marcatori di tutti i tempi del club. Un traguardo storico per il capitano argentino, celebrato anche dal diretto interessato come “un momento speciale per la mia carriera e la mia famiglia”. L’Inter, però, l’ha celebrato nel modo sbagliato.

Inter, che gaffe per la celebrazione su Lautaro

La celebrazione ufficiale sui canali social dell’Inter è diventata ben presto virale… per le ragioni sbagliate. Il club milanese ha pubblicato un video celebrativo prodotto con l’intelligenza artificiale, con il risultato ha lasciato molti spettatori sbalorditi. Il contenuto mostrava immagini di Lautaro con numeri di maglia completamente errati, con il numero 10 sostituito da numeri come 18 e 23, e addirittura simboli e dettagli grafici che non appartengono alla storia nerazzurra.

Tra gli errori più eclatanti ci sono stati loghi di sponsor inesistenti e dettagli grafici che non c’entrano nulla col mondo Inter, come un marchio triangolare arancione “OCG” mai associato alla società. Inoltre, alcuni fotogrammi del video ritraevano Lautaro con dita fuse insieme, creando un effetto visivo surreale e involontariamente comico.

La reazione dei tifosi

La reazione dei tifosi non si è fatta attendere: sui social network sono piovuti commenti ironici e critiche all’indirizzo del club e della scelta di affidarsi a strumenti di intelligenza artificiale per un omaggio così importante. Alcuni hanno parlato di “una roba immonda”, altri hanno ribadito che “un capitano e un campione meritano una celebrazione diversa, ben fatta e rispettosa della storia del club”. Nonostante l’intento di dare risalto al record raggiunto da Lautaro, la gestione della celebrazione ha finito per oscurare in parte quanto compiuto dall’argentino.

