Napoli-Como, azzurri fuori ai rigori. Prima della gara protesta dei tifosi

Perde 7-8 dopo i tiri di rigore il Napoli contro il Como di Fabregas. Azzurri sotto nel primo tempo con il rigore di Baturina. Nella ripresa il pareggio di Vergara manda la gara ai rigori ma passa il Como.

Non basta la reazione al Napoli che ai rigori esce sconfitto 7-8 contro il Como di Francesc Fabregas che per la prima volta nella storia approda alla semifinale di Coppa Italia. Una gara incredibile dei lariani che dominano nel primo tempo ma poi vengono ripresi nel secondo tempo dal gol di Vergara. Ai rigori, decisivi gli errori di Lukaku e Lobotka per il Napoli. Non basta il rigore parato da Milinkovic Savic a Perrone al Napoli al quale ora resta solo il campionato. Proteste azzurre per un mancato rosso a Jacobo Ramon per doppia ammonizione. Gara che era stata sbloccata da Baturina dal dischetto. Ora domani l’ultimo quarto di finale con una tra Bologna e Lazio che raggiungerà Atalanta, Como e Inter in semifinale.

Azzurri fuori ai rigori

Como che controlla la gara e al 36′ trova la svolta. Olivera stende Smolcic e l’arbitro assegna il rigore. Dal dischetto si presenta Baturina che batte Milinkovic Savic e fa 0-1. Al 44′ punizione dal limite per il Napoli e giallo a Ramon. Check con il VAR per un possibile rosso che non arriva. Proteste Napoli. Pronti via e al primo della ripresa è 1-1. Hojlund trova Vergara che si lancia verso Butez e trova la rete dell’1-1. Pari azzurro. Al 50′ Ramon già ammonito stende al limite dell’area Hojlund. Proteste azzurre per un secondo giallo che non arriva. Fabregas cambia immediatamente Ramon con Kempf. Succede più poco e si va ai rigori.

Dal dischetto Como più freddo e in gol con Da Cunha, Douvikas, Baturina, Smolcic, Diego Carlos e Vojvoda. Sbaglia solo Perrone. Nel Napoli errori decisivi di Lukaku e Lobotka. In gol Politano, Spinazzola, Alisson Santos, Elmas e Milinkovic Savic. Como in Semifinale dove affronterà l’Inter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anima Azzurra – Pagina Ufficiale (@anima.azzurra)

Protesta tifosi

Prima della gara contro il Como di Coppa Italia, protesta dei tifosi azzurri contro la società immobile contro torti arbitrarli, trasferte vietate e marcato bloccato a sfavore del Napoli con un cartellone che recitava: “Torti arbitrali, trasferte vietate, mercato bloccato, S.S.C.N. Come mai tutto tace? Come mai nulla si sente? Addirittura non parla nemmeno il Presidente! Curva A“.