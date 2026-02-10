Sinner-Alcaraz, violato il regolamento: scoppia il caso

Sinner e Alcaraz sono finiti nel mirino a causa del regolamento: si parla apertamente di violazione, i fan sono sconcertati.

Il primo round della stagione è andato a Carlos Alcaraz. Negli scorsi Australian Open, pur non essendoci stata una sfida diretta con Jannik Sinner (sconfitto in semifinale da Novak Djokovic), a trionfare è stato il numero 1 al mondo: un successo che ha permesso ad Alcaraz di diventare il più giovane tennista di sempre a completare il Career Grand Slam.

Entrambi hanno deciso di prendersi qualche giorno in più di pausa per recuperare dalle fatiche accumulate a Melbourne. Sia Jannik che Carlos non hanno preso parte al torneo ATP 500 di Rotterdam: il loro rientro è previsto per il torneo ATP 500 di Doha, in Qatar, in programma dal 16 al 21 febbraio. Potrebbe essere proprio quella l’occasione per assistere alla prima sfida ufficiale del 2026 tra Sinner e Alcaraz dopo l’esibizione dello scorso 10 gennaio in Corea del Sud (vinta dal murciano).

Nel frattempo, però, sia Sinner che Alcaraz devono fare i conti con delle accuse piuttosto pesanti, arrivate anche da alcuni colleghi. Nel primo appuntamento Slam in Australia i due migliori al mondo sono stati interessati da crampi: Jannik li ha avuti molto intensi nel terzo set del match contro l’americano Spizzirri, mentre Carlos ha faticato tantissimo per gestirli nella semifinale contro Zverev.

Caso Sinner-Alcaraz, scoppia la bufera: regole non rispettate

Sinner e Alcaraz sono comunque riusciti a battere i loro rispettivi avversari ma c’è chi sostiene che l’organizzazione sia giunta in loro aiuto. Eppure c’è una differenza non banale: Jannik, nel suo momento più critico, ha potuto beneficiare della chiusura del tetto per le temperature elevate prevista dal regolamento, mentre Carlos ha goduto del medical timeout a causa dei crampi.

Zverev si è molto arrabbiato e ha fatto più volte presente che Alcaraz non avrebbe potuto richiedere un trattamento così lungo per questo problema fisico: “Proteggete sempre quei due“, le dure parole del tedesco con chiaro riferimento ad Alcaraz e Sinner. Secondo Claudio Pistolesi, ex numero 71 della classifica ATP, Zverev aveva ragione a metà.

“Se è vero che i crampi non prevedono il medical timeout, allora c’è stata una violazione in favore di Alcaraz – afferma chiaramente Pistolesi a Fanpage – E questo non c’entra niente con la storia del tetto, che è un’altra cosa. Molti dicono: ‘A Sinner hanno chiuso il tetto quando serviva’. Ma quello non è dimostrabile. Se invece è vero che Alcaraz aveva i crampi e che gli hanno massaggiato le gambe, allora lì entriamo in un’area grigia. Molto grigia”.