Nel panorama del calcio europeo sta emergendo un nuovo nome destinato a far parlare di sé. Kacper Potulski, giovane difensore polacco, è già al centro delle attenzioni dei grandi club, soprattutto in Italia, dove il suo profilo suscita crescente interesse.

La caccia ai talenti del futuro è diventata una priorità per i top club europei. Prendere un giocatore prima degli altri potrebbe significare assicurarsi un talento per tanti anni. Oppure, semplicemente, incassare un “assegno” che maturerà degli interessi in futuro.

Per questo anche i grandi club europei e mondiali sono sempre più attenti a individuare giovani profili capaci di garantire qualità e prospettive di crescita. In questo contesto si inserisce la figura di Kacper Potulski, difensore centrale classe 2007, che ha attirato l’attenzione di osservatori e dirigenti sportivi. Il suo percorso, rapido e sorprendente, lo ha trasformato in uno dei nomi più interessanti del mercato giovanile internazionale.

Chi è Kacper Potulski

Kacper Potulski nasce calcisticamente nel vivaio del Lechia Gdansk, dove muove i primi passi nel calcio giovanile polacco. Nel 2021 passa al Legia Varsavia, club più strutturato e ambizioso, che ne favorisce la crescita tecnica e tattica. La vera svolta arriva nel 2023, quando il Mainz decide di investire su di lui e lo porta in Germania. Qui il giovane difensore accelera il suo sviluppo, fino a debuttare in Conference League e diventare il più giovane polacco a esordire in Bundesliga.

La situazione contrattuale di Potulski al Mainz

Potulski è legato al Mainz da un contratto valido fino al 2028, un dettaglio che rafforza la posizione del club tedesco nelle trattative. Questa durata consente al Mainz di gestire con calma il futuro del giocatore, evitando pressioni immediate sul mercato. Nonostante la sua valutazione sia ancora inferiore ai 10 milioni di euro, il prezzo potrebbe crescere rapidamente, soprattutto se il difensore continuerà a confermare il suo potenziale nelle competizioni di alto livello.

La sfida sul mercato e l’interesse delle big di Serie A

Secondo quanto riportato anche da SkySportDE, il talento di Potulski non è passato inosservato in Europa. E soprattutto in Italia, dove Inter, Milan e Como hanno già chiesto informazioni al Mainz. I nerazzurri e i rossoneri vedono nel ragazzo polacco un investimento strategico per il futuro della difesa. Il Como, invece, vede nel ragazzo una possibile opportunità da far maturare fin da subito in un contesto ambizioso.

Parallelamente, la concorrenza si muove con grande attenzione e sicuramente con risorse importanti. Come club inglesi di Premier League. Sul difensore centrale infatti oltre ai club italiani ci sarebbero anche Chelsea, Brighton e Brentford, che stanno monitorano la situazione. La concorrenza internazionale rende Potulski uno dei profili più contesi tra i giovani difensori europei.