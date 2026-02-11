Coppa Italia Primavera, Inter-Juve LIVE su Sportitalia

Nel quarto di finale di Coppa Italia Primavera, Inter e Juventus si sfidano in un confronto dal sapore di semifinale anticipata. In palio non solo il passaggio del turno, ma anche la conferma delle ambizioni di due squadre protagoniste del campionato.

Alle 18.30, al Konami Youth Development Centre, va in scena una sfida dal peso specifico altissimo, l’ultimo quarto di finale della Coppa Italia Primavera. L’Inter è quinta con 38 punti e 44 reti segnate, mentre la Juventus occupa l’ottava posizione a quota 35, con un equilibrio quasi perfetto tra gol fatti e subiti (32-32).

Numeri che raccontano il valore di un confronto dal sapore di semifinale anticipata, soprattutto in una competizione che non ammette errori né seconde possibilità. In palio non c’è solo il passaggio del turno, ma anche una misura concreta delle ambizioni delle due squadre.

Il momento dell’Inter

I nerazzurri arrivano all’appuntamento con sensazioni contrastanti. Il 2-2 di Cagliari ha confermato la forza offensiva, ma ha evidenziato anche qualche fragilità nella fase di non possesso. In campionato, il percorso è stato segnato da alti e bassi, e la Coppa rappresenta un’occasione preziosa per ritrovare continuità e solidità mentale. Proprio in Coppa, però, l’Inter ha già dimostrato carattere: il 2-2 con la Sampdoria e la qualificazione ai rigori hanno certificato i nervi saldi dei giovani nerazzurri nei momenti decisivi. Una qualità indispensabile quando il margine di errore si riduce a zero.

Il momento della Juve

La Juventus Primavera arriva alla sfida con l’obiettivo di dare continuità al buon momento in campionato, costruito grazie a due vittorie consecutive e a un pareggio, con l’ultimo successo ottenuto contro il Verona. Stavolta, però, la posta in palio è ancora più alta: l’accesso alle semifinali di Coppa Italia, traguardo che rende il confronto con l’Inter di Carbone ancora più carico di significato. Una rivalità che, anche a livello giovanile, conserva intensità e valore simbolico, soprattutto quando c’è la possibilità di proseguire il cammino nella competizione.

Il precedente più recente è ancora vivo nella memoria: meno di un mese fa, a Vinovo, la Juventus si è imposta per 2-0, confermando solidità e qualità. Un risultato che aggiunge ulteriore tensione e motivazione a una sfida che promette equilibrio, ritmo e ambizioni, con entrambe le squadre pronte a giocarsi tutto in novanta minuti senza margine di errore.

Le formazioni ufficiali di Inter-Juve

INTER: Taho, Marello, Cerpelletti (C), Zoulin, Putsen, El Mahboubi, Ballo, Kukulis, Garonetti, Mancuso, Peletti. All. Benny Carbone.

A disposizione: Farronato, Della Mora, Pinotti, La Torre, Nenna, Vukoje, Williamson, Carrara, Konteh, D’Agostino, Jakirovic.

JUVENTUS: Radu, Rizzo, Montero Benia, Keutgen, Leone, Verde (C), Vallana, Merola, Grelaud, Tiozzo, Pugno. All. Simone Padoin.

Huli, Milia, Lopez, Finocchiaro, Durmisi, Ceppi, Elimoghale, Borasio, De Brul, Repciuc, Makiobo.

Dove vedere il match

La gara sarà visibile in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre, Sportitalia. E in streaming sul sito e sull’applicazione di Sportitalia.