De Zerbi futuro in Premier League: Man United e Tottenham in pole

Roberto De Zerbi ha lasciato il Marsiglia dopo la sconfitta per 5-0 subita dal Paris Saint-Germain. L’italiano è stato vicino a lasciare il club il mese scorso, pochi giorni prima della chiusura della finestra di mercato.

L’ex allenatore del Brighton, Roberto De Zerbi, è stato associato a numerose panchine in Premier League negli ultimi mesi ed è ora libero dopo aver lasciato il Marsiglia di Ligue 1. L’allenatore bresciano saluta la Francia lasciando in eredità la miglior media vittorie dal 2000 a oggi: dopo poco più di una stagione in Provenza, vanta numeri che persino i mostri sacri del club hanno faticato a eguagliare.

De Zerbi nel mirino della Premier League

De Zerbi abbandona la panchina del club francese dopo un periodo di alti e bassi, segnato da pesanti sconfitte contro il PSG e dall’uscita prematura dalla Champions League. Il Marsiglia si conferma come un club capace di rivoluzionare rose e panchine alla velocità della luce, ma apparentemente incapace di trasformare i risultati sportivi in un progetto stabile. L’OM si ritrova, per l’ennesima volta, a caccia di un sostituto, mentre il record di De Zerbi resterà scolpito nella storia recente della squadra: un allenatore sempre messo in discussione ma forse mai pienamente compreso.

Man United e Tottenham interessati

Il futuro di Roberto De Zerbi è tornato prepotentemente al centro dei radar della Premier League dopo la risoluzione consensuale con l’Olympique Marsiglia, arrivata proprio in queste ore con le grandi d’Inghilterra che hanno riacceso i motori secondo il Mirror.

Per il Manchester United, non è un nome nuovo, ma una priorità che ritorna. Dopo l’esonero di Ruben Amorim a gennaio e la gestione temporanea affidata a Michael Carrick, il club è alla ricerca di un profilo per l’estate. A Londra, Thomas Frank è stato da poco esonerato dal Tottenham. Gli Spurs occupano i piani bassi della classifica e la tifoseria è in rivolta per la mancanza di risultati: quattordicesimo posto in Premier con un margine di 5 punti dalla zona retrocessione.

Gli Spurs esonerano Frank

La disponibilità immediata di De Zerbi, attualmente svincolato, potrebbe accelerare i tempi della trattativa con gli Spurs già prima della fine della stagione, considerando che i Red Devils dall’arrivo dell’ex centrocampista sono imbattuti da cinque partite di fila con quattro vittorie e un pareggio.

