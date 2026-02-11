De Zerbi futuro in Premier League: Man United e Tottenham in pole

Roberto De Zerbi ha lasciato il Marsiglia dopo la sconfitta per 5-0 subita dal Paris Saint-Germain. L’italiano è stato vicino a lasciare il club il mese scorso, pochi giorni prima della chiusura della finestra di mercato.

L’ex allenatore del Brighton, Roberto De Zerbi, è stato associato a numerose panchine in Premier League negli ultimi mesi ed è ora libero dopo aver lasciato il Marsiglia di Ligue 1. L’allenatore bresciano saluta la Francia lasciando in eredità la miglior media vittorie dal 2000 a oggi: dopo poco più di una stagione in Provenza, vanta numeri che persino i mostri sacri del club hanno faticato a eguagliare.

De Zerbi nel mirino della Premier League

De Zerbi abbandona la panchina del club francese dopo un periodo di alti e bassi, segnato da pesanti sconfitte contro il PSG e dall’uscita prematura dalla Champions League. Il Marsiglia si conferma come un club capace di rivoluzionare rose e panchine alla velocità della luce, ma apparentemente incapace di trasformare i risultati sportivi in un progetto stabile. L’OM si ritrova, per l’ennesima volta, a caccia di un sostituto, mentre il record di De Zerbi resterà scolpito nella storia recente della squadra: un allenatore sempre messo in discussione ma forse mai pienamente compreso.

Listen up, Man Utd and Tottenham 👂 Roberto De Zerbi has left Marseille https://t.co/jD3P2dtT3M pic.twitter.com/jjUgFR5gqr — Mirror Football (@MirrorFootball) February 11, 2026

Man United e Tottenham interessati

Il futuro di Roberto De Zerbi è tornato prepotentemente al centro dei radar della Premier League dopo la risoluzione consensuale con l’Olympique Marsiglia, arrivata proprio in queste ore con le grandi d’Inghilterra che hanno riacceso i motori secondo il Mirror.

Per il Manchester United, non è un nome nuovo, ma una priorità che ritorna. Dopo l’esonero di Ruben Amorim a gennaio e la gestione temporanea affidata a Michael Carrick, il club è alla ricerca di un profilo per l’estate. A Londra, Thomas Frank è stato da poco esonerato dal Tottenham. Gli Spurs occupano i piani bassi della classifica e la tifoseria è in rivolta per la mancanza di risultati: quattordicesimo posto in Premier con un margine di 5 punti dalla zona retrocessione.

The Club has taken the decision to make a change in the Men’s Head Coach position and Thomas Frank will leave today. Thomas was appointed in June 2025, and we have been determined to give him the time and support needed to build for the future together. However, results and… pic.twitter.com/mo82TaAXts — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 11, 2026

Gli Spurs esonerano Frank

La disponibilità immediata di De Zerbi, attualmente svincolato, potrebbe accelerare i tempi della trattativa con gli Spurs già prima della fine della stagione, considerando che i Red Devils dall’arrivo dell’ex centrocampista sono imbattuti da cinque partite di fila con quattro vittorie e un pareggio.