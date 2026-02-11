Home » Calcio » De Zerbi-Marsiglia e’ addio: RMC sgancia la bomba clamorosa

De Zerbi-Marsiglia e’ addio: RMC sgancia la bomba clamorosa

Secondo quanto riferito in esclusiva da RMC, Roberto De Zerbi sarebbe vicino al clamoroso addio all’Olympique Marsiglia. Il tecnico dopo l’eliminazione cocente dalla Champions League, è stato sconfitto 5-0 dal PSG nell’ultimo turno. 

Aria d’addio tra l’allenatore italiano e il club francese. Tira aria d’addio fra Roberto De Zerbi e il Marsiglia. Secondo RMC Sport, l’addio dell’allenatore italiano è ormai imminente. De Zerbi ha diretto la seduta pomeridiana di martedì, ma è ancora colpito in negativo dall’atteggiamento e dalla mancanza di risposta da parte dei suoi calciatori dopo l’umiliante sconfitta per 5-0 contro il Paris Saint-Germain.

De Zerbi, vicino l’addio all’OM

 

De Zerbi vicino all’addio

Nei colloqui con lo spogliatoio e con la dirigenza è emerso chiaramente che De Zerbi, devastato dalla situazione attuale, non sembra avere più le forze per portare avanti il proprio lavoro. Roberto De Zerbi viene considerato “imprevedibile” dal club francese e capace di repentini cambi d’idea, ma le parti hanno già iniziato a trattare la risoluzione del contratto. Prima serve il via libera da parte dell’azionista di maggioranza Frank McCourt, ma la sensazione è che sia soltanto una questione di tempo. Sabato prossimo contro lo Strasburgo il Marsiglia dovrebbe essere guidato da un nuovo tecnico ad interim. Si fanno già i nomi di Jacques Abardonado e di Romain Ferrier, allenatore della squadra riserve.

