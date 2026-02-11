De Zerbi-Marsiglia, è finita: i retroscena della svolta

L’addio di Roberto De Zerbi all’Olympique Marsiglia è stato ufficializzato in queste ore. La separazione dal tecnico italiano rappresenta l’epilogo di un rapporto logorato da tensioni interne e delusioni sul campo.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il pesantissimo 5-0 subito in trasferta contro il Paris Saint-Germain nell’ultimo weekend di campionato. De Zerbi, arrivato a Marsiglia con l’obiettivo dichiarato di sfidare i transalpini, non si è riuscito a imporre in Francia come avrebbe dovuto. In più, l’eliminazione precoce dalla Champions League, arrivato dopo il ko contro il Club Brugge aveva già incrinato i rapporti con la dirigenza. La scorsa stagione si era conclusa con un ottimo secondo posto ma le ultime settimane hanno portato il tecnico italiano sul banco degli imputati.

Addio De Zerbi-Marsiglia: l’annuncio ufficiale

“L’Olympique de Marseille e Roberto De Zerbi, allenatore della prima squadra, annunciano di comune accordo la fine della loro collaborazione. Dopo un confronto che ha coinvolto tutti gli attori della dirigenza del club – proprietario, presidente, direttore sportivo e allenatore – si è deciso di optare per un cambio alla guida della prima squadra. Si è trattato di una decisione difficile e collettiva, presa dopo un’attenta valutazione e nel migliore interesse del club per affrontare le sfide sportive del finale di stagione. L’Olympique de Marseille desidera ringraziare Roberto De Zerbi per il suo investimento, impegno, professionalità e serietà, segnati in particolare dal 2° posto ottenuto nella stagione 2024/25. Il club gli augura il meglio per il resto della sua carriera“.

Le parti quindi hanno raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto. L’addio del tecnico bresciano non è dovuto a tensioni interne, ma dettato dalla mancanza di presupposti per proseguire insieme l’avventura. In Ligue 1 attualmente il Marsiglia è al quarto posto in classifica, con 46 gol segnati e 27 subiti per un totale di 29 punti.

Ritorno in Italia?

L’OM è ora alla ricerca di un sostituto per concludere una stagione turbolenta, mentre il nome di De Zerbi torna prepotentemente di moda per le panchine di Serie A in vista della prossima estate. La risoluzione consensuale mette fine a un’avventura che si è conclusa nel peggiore dei modi nonostante il desiderio di restare a lungo in Ligue 1.