Napoli, Conte attacca gli arbitri e Rocchi. Poi parla degli infortuni

Il Napoli è stato eliminato dal Como in Coppa Italia, 7-8 dopo i tiri di rigore. Il tecnico del Napoli, Antonio Conte ha criticato duramente l’operato degli arbitri dopo l’eliminazione in Coppa Italia mandando anche una stoccata a Rocchi. Il tecnico ha parlato anche degli infortuni. Una serata storta per gli azzurri quella contro il Como che vede ora il Napoli rimanere in corsa solo in una competizione su 3. Grande serata per i lariani che centrano per la prima volta nella loro storia la semifinale di Coppa Italia dove tra Marzo e Aprile affronteranno due volte l’Inter di Cristian Chivu.

Le parole di Conte

Antonio Conte parla così degli arbitri: “Non è una buona stagione per gli arbitri e il Var questa qui. Speriamo trovino una soluzione per migliorare le cose. Non va bene per il calcio. Si lamentano tutti e ci sarà un motivo. Rocchi deve migliorare il rendimento degli arbitri e del Var”.

Così sugli infortuni: “Parliamo di infortuni… come fai a prevedere quello di Di Lorenzo, di Lukaku che si è staccato il tendine, di De Bruyne che si è staccato il tendine della gamba gia operata. Come fai a prendere tutte queste cose? Una spiegazione? Che dobbiamo fare? Andare al santuario e pregare? Sono infortuni talmente grave che ti gravano per tutto l’anno. Anche se gli altri li hai… stare fuori con 6-7 giocatori importanti… di che parliamo? Giocano sempre gli stessi e poi arriva il problemino a McTominay e a Rrahmani. Diventano sanguinarie queste perdite, si vanno a sommare a perdite di lunga degenza. Stiamo parlando di un qualcosa che non è successo ad altre squadre. C’era il mercato, però non potevamo… Hanno cercato di portare due ragazzi nuovi per darci una mano. Quello che stiamo facendo quest’anno è straordinariamente incredibile in positivo. Scudetto? Ci sono nove punti di distacco, abbiamo problematiche serie e voi parlate di scudetto? L’Inter sta viaggiando, cerchiamo di viaggiare partita in partita e di essere seri sulle domande altrimenti diventa ridicolo tutto“.