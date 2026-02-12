Camarda, una battuta sull’Inter infiamma i social: l’attaccante replica deciso

Il nome di Francesco Camarda torna a far discutere per il suo profondo legame con i colori del Milan. Una domanda particolare come “giocheresti all’Inter” ha infiammato i social.

Recentemente, il giovane attaccante, attualmente in prestito al Lecce e reduce da un infortunio alla spalla è finito al centro di una piccola tempesta mediatica a causa di una risposta provocatoria sul suo futuro. Durante un’intervista, al classe 2008 è stato chiesto se, in un futuro ipotetico, accetterebbe mai di vestire la maglia dei rivali storici dell’Inter. Una domanda “scomoda” che spesso mette in difficoltà i calciatori più esperti, figuriamoci un ragazzo della sua età.

Camarda-Inter: la replica dell’attaccante del Milan

Chi ha visto altro oltre a imbarazzo, buona fede e quel pizzico di ingenuità figlia della gioventù, semplicemente non ha saputo cogliere la natura di una risposta inserita in un preciso contesto E soprattutto non conosce il Milanismo di Camarda♥️🖤 pic.twitter.com/8uFn8hdXce — giacomoT (@giacomodiecitod) February 11, 2026

“Adesso sono al Lecce e penso al Lecce. Poi quello che succederà non si potrà mai sapere, ma ora pensiamo a quest’anno“: una risposta interpretata “male” da alcuni critici e “haters” come un segnale di apertura o come una mancanza di rispetto al Milan. Non si è fatta attendere la replica del diretto interessato, che ha voluto spegnere sul nascere ogni polemica e rassicurare il popolo milanista. Camarda ha infatti ribadito con forza il suo attaccamento alla maglia del Diavolo: “Non accetto che una risposta data per non deludere dei bambini e per rispetto delle società sia stata strumentalizzata per creare false notizie. Il mio milanismo non può essere messo in discussione da nessuno“.

Con queste parole, il baby talento ha voluto mettere a tacere le malelingue, ricordando che il suo cuore batte per il Milan, nonostante il percorso professionale lo abbia portato momentaneamente in Puglia per fare esperienza e le ossa in Serie A.

Legame viscerale e Milanismo non in discussione

Camarda classico “cuore rossonero”: nonostante le speculazioni che inevitabilmente circondano uno dei profili più promettenti del calcio italiano, Francesco Camarda ha confermato che il suo obiettivo resta quello di tornare a San Siro da protagonista, con i colori del Milan addosso. La risposta “professionale” sul Lecce era semplicemente un segno di rispetto per il club giallorosso, ma il futuro dell’attaccante resta legato al Milan.