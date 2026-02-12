Dramma Pinilla, la confessione sconvolge: “Ho un cancro alla pelle”

L’ex attaccante cileno, Mauricio Pinilla, che in Serie A ha vestito le maglie di Chievo, Grosseto, Palermo, Cagliari, Genoa e Atalanta, rivela che gli è stata diagnosticata una grave malattia: “Ho un cancro alla pelle”

Rivelazione choc dell’ex bomber Mauricio Pinilla, ritiratosi dal calcio ormai cinque anni fa. In Italia lo abbiamo visto all’opera con le maglie di Chievo, Grosseto, Palermo, Cagliari, Genoa e Atalanta: Pinilla ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2021. Celebre soprattutto per la facilità nel realizzare gol in acrobazia ed in rovesciata in particolare, ora è chiamato a realizzare la rete più importante di tutte, ma nella vita. In una intervista rilasciata a Metro Tv infatti, il cileno ha rivelato che gli è stato diagnosticato un cancro alla pelle.

Le parole di Pinilla: “Ho un cancro alla pelle”

“Mi hanno diagnosticato una prostatite, sono finito in clinica e, dopo una serie di esami per alcune macchie comparse sulla pelle, mi hanno rilevato un cancro della pelle”, ha spiegato Pinilla.

Pinilla rassicura: “Cancro alla pelle, ma si dovrebbe risolvere”

L’ex bomber ha poi raccontato i momenti di massima difficoltà avuti in queste settimane in conseguenza alla malattia che gli è stata diagnosticata, rassicurando però sul fatto che sia una situazione medica risolvibile.

Queste le parole di Pinilla: “Devono bruciare queste macchioline e si dovrebbe risolvere in poco tempo. Sto seguendo la terapia necessaria. Sono arrivato con 41 di febbre, delirando. Oggi mi sento molto meglio, anche se a volte ho delle crisi di angoscia che sto curando con l’aiuto di farmaci e di un percorso psicologico. Continuo a vedere sia uno psicologo che uno psichiatra, sono in cura e non ho intenzione di mollare”.

La moglie di Pinilla: “L’anno scorso era devastato”

Anche la moglie di Pinilla, Giselle Gallardo, ha parlato della cosa: “Grazie a Dio le cure stanno procedendo bene e continuiamo a credere che la situazione non peggiorerà”, le sue parole. “Mauricio è un uomo molto forte e so che supererà anche questa”, ha aggiunto.

Poi ha svelato: “L’anno scorso era devastato. Aveva attacchi d’ansia, non riusciva a dormire la notte, piangeva. Abbiamo avuto molto sostegno dalle persone che amiamo. Ora sta molto meglio”, ha concluso.