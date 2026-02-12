Milan, Allegri parla chiaro: oggettività VAR e stoccata a Conte

Il Milan si prepara a tornare in campo: domani la sfida al Pisa. Il tecnico rossonero, Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa della vigilia dice la sua sul tema arbitrale e sul VAR, dopo giorni di polemiche e contrasti che hanno toccato diverse squadre, compreso il Napoli di Conte

Il Milan torna in campo: lo scorso weekend i rossoneri sono rimasti a riposo a causa del rinvio della partita contro il Como, ma domani affronteranno il Pisa. Il tecnico Massimiliano Allegri, nel corso della conferenza stampa della vigilia, ha detto la sua in merito al tema arbitrale parlando di “oggettività” in riferimento al VAR, dopo giorni di polemiche accese sull’argomento. Soltanto nei giorni scorso l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, aveva pronunciato parole opposte sullo stesso tema, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia.

Milan, Allegri sul VAR: stoccata a Conte?

Nel corso della conferenza stampa che precede Pisa-Milan il tecnico rossonero, Massimiliano Allegri, ha detto la sua in merito alle recenti polemiche arbitrali. Ricordiamo che Antonio Conte, allenatore del Napoli, aveva parlato così della situazione: “Non è una buona stagione per arbitri e VAR. Mi auguro che possano migliorare la situazione, si lamentano tutti ormai. Rocchi deve migliorare i suoi arbitri ed il VAR”.

Queste le parole di Allegri: “50-60 anni fa c’erano le discussioni sugli arbitri. Ora c’è il VAR che è uno strumento che aiuta molto. La cosa più importante del VAR è l’oggettività che bisogna migliorare, tutte le altre cose sono soggettive e ci sarà sempre polemica.Se ti danno rigore a favore si sta zitti, se te lo danno contro si arrabbiano. La cosa che bisogna fare come stanno facendo è migliorare solo sull’oggettività. Sarebbe meglio parlare di tecnica e di tante altre cose dove c’è da migliorare”.

Milan, l’annuncio di Allegri: “Pulisic recupera”

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, nella conferenza che precede la sfida al Pisa ha parlato anche della situazione degli infortunati. Buone notizie sul fronte Pulisic, ma anche per quanto riguarda i vari Gimenez, Leao e Saelemaekers.

Queste le sue parole a partire da Pulisic, che tornerà a giocare dopo l’infortunio patito in queste settitmane: “Pulisic sarà a disposizione, ieri si è allenato con la squadra per la prima volta, ma avtà 15-20 minuti nelle gambe”, le sue parole. Non solo l’americano però porta buone nuove: “Leao sta molto meglio, Gimenez addirittura sta molto meglio, nel giro di un mesetto potrà essere a disposizione. Saelemaekers è ancora fuori, però già sta molto meglio: vediamo se sarà a disposizione contro il Como”, ha aggiunto Allegri.