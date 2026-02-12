Nations League 2026/2027: le avversarie dell’Italia. Girone di ferro

È stato sorteggiato il girone che dovrà affrontare l’Italia nella prossima edizione della Nations League. Le gare in questione prenderanno il via a partire da settembre, dunque successivamente alla Coppa del Mondo che si giocherà in estate

Sorteggiato il girone che dovrà affrontare l’Italia nell’edizione della Nations League che si giocherà fra il 2026 ed il 2027. Al termine della Coppa del Mondo prevista la prossima estate fra Stati Uniti, Messico e Canada, prenderà il via il percorso nel torneo che può avere un peso rilevante, sia per dare la possibilità di vincere un trofeo, sia in termini di ranking ed anche come scorciatoia per qualificarsi agli Europei. Il sorteggio però non ha detto bene agli azzurri, che sono finiti in un girone decisamente tosto.

Nations League, girone di ferro per l’Italia: il sorteggio

Dall’urna di Bruxelles sono emerse le avversarie sorteggiate per il percorso nella Nations League che l’Italia disputerà fra il 2026 ed il 2027.

Francia, Belgio e Turchia le avversarie pescate dall’Italia, che giocherà nel gruppo uno della Lega A. La Francia è stata finalista dell’ultima edizione, sconfitta dal Portogallo, la Turchia invece è attualmente guidata dall’italiano Vincenzo Montella.

Nations League 2026/27, tutti i gironi

Di seguito tutti i gironi sorteggiati per la Nations League 2026/27 dall’urna di Bruxelles. L’Italia di Gennaro Gattuso finisce nel gruppo 1 della Lega A, assieme a Francia, Belgio e Turchia. Vediamoli di seguito.

Lega A

Gruppo 1: Francia, Italia, Belgio, Turchia

Gruppo 2: Germania, Olanda, Serbia, Grecia

Gruppo 3: Spagna, Croazia, Inghilterra, Cechia

Gruppo 4: Portogallo, Danimarca, Norvegia, Galles

Lega B

Gruppo 1: Scozia, Svizzera, Slovenia, Macedonia del Nord

Gruppo 2: Ungheria, Ucraina, Georgia, Irlanda del Nord

Gruppo 3: Israele, Austria, Irlanda, Svezia

Gruppo 4: Polonia, Bosnia ed Erzegovina, Romania, Kosovo

Lega C

Gruppo 1: Albania, Finlandia, Bielorussia, San Marino

Gruppo 2: Montenegro, Armenia, Cipro, Lettonia o Gibilterra

Gruppo 3: Kazakistan, Slovacchia, Isole Faroe, Moldavia

Gruppo 4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Lussemburgo o Malta

Lega D

Gruppo 1: Gibilterra o Lettonia, Malta o Lussemburgo, Andorra

Gruppo 2: Lituania, Azerbaigian, Liechtenstein

Le date della Nations League:

Prima giornata: 24-26 settembre 2026

Seconda giornata: 27-29 settembre 2026

Terza giornata: 30 settembre-3 ottobre 2026*

Quarta giornata: 4-6 ottobre 2026

Quinta giornata: 12-14 novembre 2026

Sesta giornata: 15-17 novembre 2026

Quarti di finale Lega A: 25-30 marzo 2027

Spareggi per le leghe A/B e B/C: 25-30 marzo 2027

Spareggi per le leghe C/D: 23-28 marzo 2028

Finals: 9-13 giugno 2027

*Mercoledì 30 settembre 2026 in caso occorresse può essere utilizzata per programmare le partite della terza giornata.