Non c’è pace per la panchina del Nottingham Forest. Dopo il pareggio contro il Wolves, fanalino di coda della Premier League, il presidente Evangelos Marinakis ha deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore Sean Dyche.

Dopo il discreto avvio in Europa League, il rendimento in campionato (17° posto in classifica e una vittoria nel 2026) è costato caro al tecnico inglese, che diventa il terzo tecnico esonerato dal club in questa stagione, dopo Nuno Espirito Santo e Ange Postecoglou.

Nottingham Forest, addio a Dyche: suggestioni dalla Serie A

Con la squadra a soli tre punti dalla zona retrocessione, il club è alla ricerca di un sostituto, e, secondo le ultime indiscrezioni tra i profili valutati ci sono due vecchie conoscenze della Serie A: Ivan Juric ex tecnico di Torino e Roma proposto alla dirigenza inglese reduce da una tormentata parentesi con il Southampton. L’altro nome risponde a Igor Tudor attualmente fermo dopo la fine dell’esperienza alla Juventus lo scorso ottobre con il croato che in caso di accordo si appresterebbe a vivere la sua prima esperienza Oltremanica.

Nottingham Forest Football Club can confirm that Sean Dyche has been relieved of his duties as head coach. We would like to thank Sean and his staff for their efforts during their time at the Club and we wish them the best of luck for the future. We will be making no further… pic.twitter.com/q6LPADIsDw — Nottingham Forest (@NFFC) February 12, 2026

Vitor Pereira in pole: casting per la panchina, il favorito

Dall’Inghilterra sottolineano come il favorito numero uno per la panchina, sia al momento, Vitor Pereira. Il tecnico portoghese, reduce dall’esperienza ai Wolves, godrebbe della stima della proprietà e potrebbe essere perfetto per gestire questa situazione di estrema emergenza.