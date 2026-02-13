Il commissario tecnico del Brasile ha già conquistato tutti in pochi mesi: ormai ci siamo per la firma sul rinnovo del contratto, che attualmente scadrebbe al termine del prossimo Mondiale, che si giocherà in estate. Carlo Ancelotti è pronto a guidare la rinascita verdeoro a lungo termine

Carlo Ancelotti ha conquistato tutti in Brasile. Dopo pochi mesi dal suo arrivo la CBF (la federazione calcistica brasiliana) si è già convinta del fatto che sia lui l’uomo giusto cui affidare non solo l’avventura della Coppa del Mondo che si giocherà fra Stati Uniti, Messico e Canada la prossima estate, ma anche il progetto a lungo termine della rinascita del calcio verdeoro.

Ancelotti firma il rinnovo con il Brasile: i dettagli

Secondo quanto riporta The Athletic, Carlo Ancelotti è ormai pronto a firmare un rinnovo di contratto fino al 2030, ovvero fino alla Coppa del Mondo che si giocherà fra Spagna, Marocco, Portogallo.

Ricordiamo che attualmente il contratto di Ancelotti sarebbe a scadenza la prossima estate, al termine dei Mondiali che stanno per arrivare. Il mandato di Ancelotti è insomma a lungo termine e non si limita a questa edizione. Il progetto di rinascita dei verdeoro vuole essere più profondo e il tecnico italiano è l’uomo più indicato per la risalita verso i livelli cui il Brasile si è allontanato negli ultimi anni.

Brasile, la CBF su Ancelotti: “Vogliamo continuare assieme”

Di recente il presidente della federazione calcistica brasiliana, Samir Xaud, aveva lasciato intendere come fosse imminente il prolungamento del contratto del ct italiano Carlo Ancelotti fino al 2030. Ricordiamo che attualmente il contratto firmato dall’ex allenatore di Milan, Juventus e Real Madrid è a scadenza proprio nell’estate 2026.

Xaud però ha spiegato: “Il dialogo (per il rinnovo) è già in corso ed entrambe le parti sono interessate. Stiamo apportando delle modifiche burocratiche per proseguire il suo lavoro assieme”. Ed ora ci siamo: Ancelotti è pronto a firmare, come aveva fatto intendere in più di una conferenza stampa.

In vista della Coppa del Mondo 2026, che si giocherà la prossima estate fra Stati Uniti, Canada e Messico, sono già stati sorteggiati i gironi della prima fase. Il Brasile è finito nel gruppo C e dovrà affrontare Marocco, Scozia ed Haiti.