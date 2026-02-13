K. Thuram infortunato, tegola Juve: con Inter più no che sì. La situazione

Il centrocampista francese è in forte dubbio per il big match: un edema osseo mette a rischio la sua presenza. Spalletti attende gli ultimi responsi medici, pronto a ridisegnare la mediana in caso di forfait dell’ex Nizza.

È a fortissimo rischio la presenza in campo di Khephren Thuram nel prossimo big match di campionato. La notizia è emersa in giornata dalla Continassa quartier generale della Juventus. La news è che il centrocampista francese stia facendo i conti con un edema osseo che potrebbe costringerlo a dare forfait proprio nella sfida più attesa.

Una notizia che preoccupa non solo l’ambiente bianconero, ma anche gli appassionati più curiosi che attendevano con curiosità lo scontro a distanza con il fratello Marcus, attaccante dell’Inter.

Il mancato incrocio con il fratello Marcus

Il possibile incrocio tra i due Thuram rappresentava uno dei motivi di maggiore interesse della gara, sia per il valore tecnico dei protagonisti sia per il fascino della sfida familiare vissuta su fronti opposti. Da una parte il perno della mediana juventina, dall’altra il terminale offensivo nerazzurro: un duello nel duello che rischia ora di non andare in scena.

La situazione di Khephren Thuram

Secondo quanto arriva da Torino, la decisione definitiva verrà presa solo nelle prossime ore, dopo ulteriori valutazioni mediche. Tuttavia, alla vigilia della partita, la presenza del francese dal primo minuto non è affatto certa. L’edema osseo rappresenta un problema delicato, che richiede cautela per evitare ricadute o aggravamenti, soprattutto in una fase cruciale della stagione.

L’eventuale assenza di Khephren costituirebbe un duro colpo per Luciano Spalletti, che ha costruito gran parte dei nuovi equilibri della squadra proprio attorno all’ex centrocampista del Nizza. Con il suo dinamismo, la capacità di recuperare palloni e di inserirsi negli spazi, Thuram è diventato un elemento imprescindibile nello scacchiere bianconero.

Koopmeiners il suo sostituto

Spalletti ha infatti cambiato la Juventus puntando con decisione sulla coppia composta da Thuram e Locatelli come titolarissimi della mediana. L’intensità e la fisicità del francese, unite all’intelligenza tattica e alla qualità in impostazione di Manuel Locatelli, hanno garantito equilibrio e solidità, permettendo alla squadra di trovare continuità di rendimento.

Nel caso in cui l’assenza di Thuram venisse confermata, Spalletti sarebbe pronto a rimescolare le carte. L’alternativa principale porta al nome di Teun Koopmeiners, centrocampista dalle caratteristiche diverse che sta vivendo una situazione molto complicata.

L’olandese potrebbe garantire, in teoria, maggiore costruzione e pericolosità dalla distanza, ma non assicura certamente la stessa brillantezza del francese del francese.

Le prossime ore saranno decisive per capire se il big match potrà contare su uno dei suoi protagonisti più attesi. In casa bianconera si spera in un recupero lampo, ma la prudenza resta d’obbligo: perdere Thuram significherebbe rinunciare a un tassello fondamentale nell’economia della sfida.