Lazio, infortunio Pedro: arriva l’esito degli esami. I tempi di recupero

La gara di Coppa Italia ha visto la Lazio superare il Bologna ai rigori. Nel corso del match si è però infortunato Pedro. L’attaccante starà per diverso tempo lontano dai campi di gioco.

Le ultime ore hanno visto la Lazio comunicare l’esito degli esami ai quali si è sottoposto Pedro dopo l’infortunio patito al Dall’Ara contro il Bologna. Lo spagnolo ha subito un brutto ko alla caviglia. C’è stato anche un parziale interesse capsulo legamentoso. Lo stop per l’attaccante dovrebbe essere di almeno un mese. Pedro, quindi salterà diverse partite. Una brutta tegola per la Lazio che non ha già a disposizione in quel ruolo Zaccagni per ancora almeno 20 giorni. Toccherà quindi probabilmente a Noslin come contro il Bologna prendere il controllo della fascia sinistra nei prossimi match della Lazio. I prossimi giorni saranno fondamentali per capire in modo definitivo i tempi di recupero di Pedro.

Lazio, il comunicato

La Lazio, nel corso della giornata di venerdì 13 febbraio, ha emesso una nota ufficiale con la quale ha reso noto quali sono le condizioni di Pedro. Ecco il comunicato: “Nel pomeriggio odierno, a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue. Il calciatore Pedro è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali presso la Clinica Villa Mafalda. Gli accertamenti, effettuati in relazione all’infortunio occorso nel corso della gara Bologna-Lazio, hanno evidenziato un trauma distorsivo-contusivo della caviglia destra con interessamento parziale del complesso capsulo-legamentoso esterno. L’atleta ha già iniziato il programma riabilitativo specifico e sarà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per la definizione dei tempi di recupero”.

Tempi di recupero

Il club biancoceleste non ha ancora comunicato quelli che saranno i tempi di recupero. Tutto fa però pensare che il calciatore starà fuori almeno un mese e quindi tornerebbe a disposizione di Maurizio Sarri a metà Marzo. L’attaccante dovrebbe quindi perdersi le prossime 6-7 partite con la Lazio tra Serie A e Coppa Italia.