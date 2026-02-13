Incubo olimpico per Lindsey Vonn: dopo la caduta nella discesa libera a Milano-Cortina 2026, la campionessa americana ha già subito tre operazioni alla gamba sinistra e si prepara a nuovi interventi chirurgici prima del rientro negli Stati Uniti.

Il sogno olimpico di Lindsey Vonn si è trasformato in un incubo sulle nevi di Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La campionessa americana è stata protagonista di una rovinosa caduta durante la discesa libera femminile. La 41enne ha riportato un infortunio gravissimo alla gamba sinistra che ha richiesto interventi chirurgici immediati e ripetuti.

La caduta nella discesa libera

Vonn, che si presentava ai Giochi già con una situazione fisica delicata dopo la lesione del legamento crociato subita nei giorni precedenti, ha visto aggravarsi drasticamente le sue condizioni in seguito all’impatto violento di sabato scorso. Trasportata d’urgenza in ospedale, la fuoriclasse statunitense è stata sottoposta a tre operazioni consecutive alla gamba sinistra nel tentativo di stabilizzare le fratture e limitare le complicazioni.

Vonn, già tre operazioni riuscite: ora la quarta

A rendere noti i dettagli è stata la stessa atleta in questi giorni attraverso il proprio profilo Instagram, dove ha aggiornato i tifosi sulle sue condizioni. Vonn ha spiegato che il percorso non è ancora concluso: nei prossimi giorni dovrà affrontare una quarta operazione e, con ogni probabilità, un ulteriore intervento successivo. Un calvario clinico che testimonia la gravità dell’infortunio e la complessità del recupero che l’attende.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L I N D S E Y • V O N N (@lindseyvonn)

La caduta ha scosso l’intero mondo dello sci alpino e non solo. Vonn, una delle atlete più vincenti e iconiche della sua generazione, aveva deciso di rimettersi in gioco per inseguire un’ultima grande emozione olimpica. Nonostante gli acciacchi e i sei anni di stop, nonché i precedenti problemi al ginocchio.

Il sogno olimpico

La statunitense aveva lavorato duramente per presentarsi competitiva all’appuntamento italiano, partecipando e vincendo in Coppa del Mondo. Nemmeno l’ultimo infortunio lo aveva fermata consapevole dei rischi ma determinata a chiudere la carriera su un palcoscenico prestigioso.

Il lungo cammino

Ora, invece, l’obiettivo è completamente cambiato: non più il cronometro, ma il recupero fisico. Dal letto dell’ospedale di Bormio, dove è ricoverata, la campionessa ha espresso la speranza di poter presto lasciare l’Italia per tornare a casa negli Stati Uniti e proseguire lì il lungo percorso riabilitativo. Il rientro, però, sarà possibile solo quando le sue condizioni saranno considerate stabili dai medici.

Il futuro sportivo resta inevitabilmente in secondo piano. Le priorità sono la salute e la piena funzionalità della gamba, dopo un trauma che rischia di lasciare conseguenze importanti. Intanto, sui social, migliaia di messaggi di affetto e sostegno continuano ad arrivare da colleghi, tifosi e appassionati di tutto il mondo, uniti nell’augurare a Lindsey Vonn forza e coraggio per affrontare la sfida più dura della sua straordinaria carriera.