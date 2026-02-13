Lucca al Nottingham Forest: la prima da titolare fa infuriare i tifosi

L’avventura di Lorenzo Lucca al Nottingham Forest non è iniziata come sperava l’attaccante: dopo l’esordio con gol, la prima da titolare ha fatto storcere il naso ai tifosi sui social. Dopo l’addio al Napoli avvenuto in questo mercato invernale il centravanti italiano cerca riscatto in Premier League

Lorenzo Lucca in cerca di riscatto. Approdato al Napoli la scorsa esate per quasi 30 milioni di euro, non ha inciso in questi primi mesi in azzurro ed è stato venduto al Nottingham Forest, in prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro. Dopo le prime due apparizioni con la nuova maglia Lucca deve fare i conti con le prime critiche, in particolare per un errore commesso nell’ultima sfida contro il Wolverhampton, dopo il gol dell’esordio.

Le prime due partite di Lucca con il Nottingham Forest

L’esordio è avvenuto il 6 febbraio, nella sconfitta contro il Leeds: in poco più di mezz’ora Lucca ha siglato il primo gol nella nuova avventura, seppure si trattasse della rete della bandiera.

L’altroieri però c’è stata la prima da titolare per lui: 0-0 contro il Wolverhampton, in una gara nella quale non ha brillato ed ha sciupato anche una grande chance solo davanti al portiere, in contropiede, spedendo alto il pallone del possibile 1-0 su un traversone basso spiovente dalla sinistra. Il tutto è avvenuto nel corso del primo tempo, in una ripartenza nella quale i giocatori del Forest si sono trovati in netta superiorità numerica.

Nottingham Forest, le prime critiche a Lucca

“Se Lucca è un attaccante da Premier League, devo allacciarmi gli scarpini perché ho una possibilità”, ha scritto James G su X in riferimento alla sfida giocata dal Nottingham Forest contro il Wolverhampton. “Non c’è da stupirsi che il Napoli ci implorasse di ingaggiare questo Lucca”, gli fa eco la pagina “NottNotttsForest”.

C’è anche chi cerca di rimanere razionale e invece non gli getta la croce addosso: “Bisogna dargli tempo”, risponde un tifoso, “è un buon attaccante, ma è appena arrivato”, gli fa eco un altro. I tifosi del Forest sui social sembrano dunque divisi, fra chi è già poco convinto dal suo impatto in Inghilterra e chi, invece, invoca pazienza.