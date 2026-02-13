Milan, a Pisa tre punti ma che fatica: Modric salva Allegri

Vince 1-2 il Milan a Pisa contro i toscani grazie alle reti di Loftus-Cheek e Luka Modric. Pari nerazzurro con Loyola che non basta ai ragazzi di Hiljemark. Vincono quelli di Allegri. Rabiot espulso nel finale.

Un gol al 85′ di Luka Modric regala al Milan 3 punti fondamentali che permettono ora ai rossoneri di salire a quota 53 a -5 dall’Inter capolista. Successo pesantissimo per i rossoneri, avanti nel primo tempo con Loftus-Cheek, ma raggiunti al 71′ dall’argentino Loyola. La rete di Luka Modric salva la banda Allegri da un clamoroso pareggio. Nel finale espulso per doppia ammonizione nel giro di pochi secondi Adrien Rabiot con il centrocampista che salterà la gara con il Como. Una gara che all’andata aveva visto il centrocampista segnare 2 gol. Per il Milan ora la testa va proprio alla gara con i Lagunari in settimana. Pisa che tornerà invece in campo lunedì 23 febbraio nel derby con la Fiorentina all’Artemio Franchi.

Loftus-Cheek la sblocca, 0-1 Milan

Dieci minuti e il Milan ci prova con Rabiot. Athekame rientra sul sinistro e va al cross. Colpo di testa sul fondo del centrocampista. Milan pericoloso al 17′. Punizione tagliata di Modric, Nicolas smanaccia fuori. Ci prova il Pisa al 30′. Moreo verticalizza per Stojilkovic, decisivo Maignan. Al 39′ la sblocca Loftus-Cheek. Cross da destra di Athekame e perfetto colpo di testa in inserimento dell’inglese per l’1-0 del Milan. Prima frazione che finisce 0-1. Milan in vantaggio, Pisa sotto.

Modric la decide, Fullkrug sbaglia: Loyola fa sperare il Pisa

Pronti via e il Milan raddoppia con Rabiot ma la rete viene annullata per fallo di mano di Fullkrug. Al 54′ rigore per il Milan. Loyola stende Pavlovic. Dal dischetto si presenta Fullkrug che colpisce il palo esterno. Si resta 0-1. Ci prova il Milan al 62′ con Athekame. Conclusione a incrociare dell’esterno che cerca ma non trova il replay del gol dell’andata. Pari Pisa con Loyola. Stolijkovic mette al centro, Gabbia respinge sui piedi dell’ex Independiente che calcia e non sbaglia 1-1.

Super chance Milan al 81′. Ricci mette una palla tesa verso il centro dell’area di rigore, Fullkrug gira però fuori. Al 86′ il Milan passa. Modric triangola con Ricci e calcia alle spalle del portiere per il gol che vale la vittoria. Al 91′ Rabiot viene ammonito per fallo su Piccinini. Il calciatore esagera nelle proteste e viene espulso per doppio giallo. Milan in 10. Dopo 4 minuti di recupero finisce 1-2 per i rossoneri.