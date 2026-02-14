Fiorentina, colpo salvezza a Como: Fagioli e Kean decisivi

La Fiorentina espugna Como 2-1 con Fagioli e Kean, reagendo al momento difficile. Finale teso con autogol e rosso a Morata, ma i viola resistono e tornano in corsa.

Colpo pesante della Fiorentina, che passa 2-1 sul campo del Como e conquista tre punti fondamentali allo stadio Stadio Giuseppe Sinigaglia. Una vittoria sofferta ma meritata per i viola, capaci di indirizzare la gara già nel primo tempo e di resistere nel finale concitato.

Una reazione d’orgoglio della squadra di mister Paolo Vanoli, dopo il brutto passaggio a vuoto contro il Torino che aveva portato solo un punto.

Fagioli e Kean decisivi

La squadra toscana sblocca il risultato nella prima frazione grazie a Fagioli, bravo a sfruttare un’occasione favorevole e a battere il portiere lariano. Il Como prova a reagire, ma la Fiorentina controlla con ordine e riparte con pericolosità. Nella ripresa arriva il raddoppio: Kean si presenta sul dischetto e non sbaglia, firmando il 2-0 che sembra mettere in ghiaccio il match.

La gara, però, si riapre al 77’, quando un’autorete di Parisi riaccende le speranze dei padroni di casa. Il finale diventa incandescente, tra tensione e cartellini. Nel giro di un minuto viene espulso per doppia ammonizione Alvaro Morata, lasciando la sua squadra in inferiorità numerica proprio nel momento decisivo. Anche la Fiorentina deve fare i conti con l’espulsione di Paolo Vanoli al 70’, episodio che contribuisce ad aumentare il nervosismo in campo.

Nonostante la pressione finale del Como, i viola riescono a difendere il vantaggio e a portare a casa tre punti preziosissimi. Nel finale, Alvaro Morata viene espulso per doppia ammonizione.

La situazione in classifica

Con questo successo la Fiorentina sale a quota 21 punti e aggancia il Lecce, in attesa della sfida dei salentini contro il Cagliari. Il Como, invece, resta fermo a 41 punti e manca l’occasione di avvicinarsi a Roma e Juventus. I viola con questo successo tornano pienamente in corsa per la salvezza.