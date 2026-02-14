Inter-Juve, altro caos arbitri: espulsione a Kalulu, perché il VAR non è intervenuto

Inter-Juventus torna a far discutere per le decisioni arbitrali: nel corso del primo tempo è stata comminata un’espulsione ai danni di Pierre Kalulu, che però non c’era. Il secondo giallo infatti è arrivato a seguito di un incrocio con Alessandro Bastoni, che ha tratto in inganno l’arbitro La Penna.

Torna a far discutere Inter-Juventus: nella sfida di San Siro l’arbitro La Penna ha preso una decisione destinata a creare ulteriori polemiche sui direttori di gara e sull’utilizzo del VAR. Nel corso del primo tempo infatti il difensore bianconero, Pierre Kalulu, è stato espulso per somma di ammonizioni. Il secondo giallo però non sembra proprio esserci, nonostante Alessandro Bastoni abbia accentuato l’incrocio con il centrale di Spalletti.

Marelli sul rosso a Kalulu: “Perché il VAR non interviene”

L’ex arbitro Luca Marelli a DAZN ha spiegato così il motivo per il quale il difensore della Juventus, Pierre Kalulu, ha ricevuto il rosso senza che intervenisse il VAR: “Gravissimo errore di La Penna, sul quale non c’è più nulla da fare perché il VAR non può intervenire sulle seconde ammonizioni. Non c’è stato contatto fra Kalulu e Bastoni”.

Poi in merito ad un altro episodio, ha aggiunto: “Il contatto Miretti-Sucic c’è stato, ma molto leggero e anche fuori area. Corretta invece la successiva ammonizione a Bastoni per imprudenza, non guarda il pallone ma solo l’avversario”.

VAR, in arrivo una modifica del protocollo

Marelli ha poi spiegato che il VAR non poteva intervenire per quella che è una piega del regolamento che probabilmente sarà cambiata a breve.

Queste le sue parole: “C’è stata una riunione negli scorsi mesi per parlare proprio dell’introduzione della revisione di una seconda ammonizione. Se fosse già in atto il protocollo, La Penna sarebbe stato richiamato al monitor e avrebbe ammonito Bastoni per simulazione, visto che ha tratto in inganno l’arbitro”.