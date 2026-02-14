Milan, eterno Modric: il gol al Pisa vale un altro record

Non solo i 3 punti. La rete di Luka Modric a Pisa vale anche un incredibile record per il centrocampista Croato. L’ex Real Madrid è entrato nel club dei 3 calciatori più anziani ad aver segnato in Serie A: sono tutti del Milan.

Dopo Zlatan Ibrahimovic e Alessandro Costacurta, curiosamente entrambi su rigore e contro l’Udinese, ora c’è Luka Modric. E’ lui il terzo marcatore più anziano della storia della Serie A. Tutti e tre i calciatori hanno segnato questa rete indossando la maglia del Milan. Il gol contro il Pisa, permette quindi al croato di entrare nella storia del campionato italiano e del Milan stesso. Luka Modric sale anche al primo posto come gol su azione più anziano di sempre in Serie A, visto che le reti di Ibra e Costacurta arrivarono su calcio di rigore. Un gol pesantissimo quello dell’ex Real Madrid che permette al Milan di tornare a -5 dall’Inter in vista del derby d’Italia e del recupero tra rossoneri e Como.

Modric, che record!

La gara tra Pisa e Milan ha dimostrato sempre di più quanto Luka Modric sia determinante all’interno della truppa di Massimiliano Allegri. Nel post-partita, il tecnico ha parlato così del pallone d’oro: “Modric è un giocatore straordinario, ha cercato di andarsi a prendere questa vittoria. Tutti dobbiamo imparare da lui“. Il gol con cui Modric ha deciso la partita ha permesso al fuoriclasse croato di diventare il terzo marcatore più longevo della storia della Serie A. Meglio di lui Zlatan Ibrahimovic e Alessandro Costacurta. Curiosamente entrambi segnarono proprio con la maglia del Milan ed entrambi su rigore contro l’Udinese. Modric a loro differenza è riuscito a segnare su azione dopo una bella triangolazione con Ricci.

Il record

Nella classifica il primo è Zlatan Ibrahimovic che ha segnato in Serie A a 41 anni e 166 giorni a Udine contro l’Udinese. Al Meazza sempre contro i bianconeri andò in gol Billy Costacurta, all’età di 41 anni e 25 giorni. 40 anni e 157 è invece l’età alla quale Luka Modric ha segnato in trasferta, ieri, contro il Pisa. Gol decisivo per regalare i 3 punti ai rossoneri che hanno sconfitto 1-2 la banda Hiljemark, salendo a quota 53 punti in classifica.