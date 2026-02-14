Mistero Berrettini, Bertolucci non ha una risposta

La decisione di Matteo Berrettini lascia tanti interrogativi: perché ha deciso di fare così? Anche gli esperti non trovano una quadra al vero mistero.

Se Jannik Sinner è il grande alfiere del tennis italiano, spesso la figura di Matteo Berrettini altrimenti noto come “The Hammer” è lasciata in penombra. Il grande atleta classe 1996 ha mancato diversi appuntamenti sportivi di rilievo negli ultimi anni, complici diversi infortuni che lasciano intravedere uno stato di forma ed una preparazione atletica sicuramente rivedibile.

Tuttavia sono molti gli esperti che ammoniscono sui rischi di ridurre a “collega” di Sinner quello che è oggettivamente uno dei migliori tennisti italiani degli ultimi 30 anni. Del resto, anche con i vari infortuni riportati che gli hanno fatto perdere molto tempo, il nostro “martello” si è portato a casa oltre una decina di titoli internazionali e nazionali di enorme rilievo, negli ultimi anni.

Nonostante la sconfitta subita in Argentina all’Open che lo ha visto uscire in queste ore dopo un match molto discusso, su Matteo Berrettini ci sono ancora tantissime aspettative. Resta però difficile capire il perché della scelta strategica che, secondo i grandi esperti italiani interrogati in merito, lo ha portato a perdere un match che poteva andare in modo ben diverso.

Berrettini si arrende in Argentina: problema strategico?

Nel giro di un’ora e mezza, il tennista ceco Vit Kopriva ha demolito il nostro atleta che è parso piuttosto in difficoltà ed ha finito per soccombere senza mai risultare davvero pericoloso. Dopo aver perso l’Australian Open a cui forse avrebbe avuto una possibilità di dare qualcosa in più per noi italiani, secondo gli esperti, rientrare in Argentina non era la soluzione migliore.

Il commentatore ed ex campione tennista Paolo Bertolucci, tramite un post sui suoi canali social, ha criticato la decisione di Berrettini di rientrare imprudentemente in campo in un torneo che non è nelle sue corde, quando avrebbe avuto più senso programmare il ritorno al green in Europa, dove ha sempre mostrato performance di livello superiore.

“Qualcuno é a conoscenza del motivo per il quale Berrettini ha scelto le sabbie mobili sudamericane al posto del confortevole indoor europeo?”, la domanda che Bertolucci ha posto su X in queste ore. Un quesito che molti esperti si pongono ma a cui Berrettini in persona non ha ancora saputo rispondere. Forse, la fretta di rientrare era tanta e l’errore è stato, quindi, inevitabile…