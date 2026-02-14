Pazza Inter-Juventus, la decide Zielinski al 90′: 3-2 fra le polemiche

Una pazza sfida a San Siro si conclude per 3-2 a favore dell’Inter: ko una Juventus che era riuscita ad andare oltre alle difficoltà ed all’ingiustizia del rosso sventolato a Kalulu nel primo tempo

Sfida spettacolare a San Siro tra Inter e Juventus, conclusa con cinque reti, un’espulsione discussa e un finale destinato a far parlare a lungo. I nerazzurri hanno conquistato i tre punti al termine di una gara ricca di episodi, decisa dall’autogol iniziale di Cambiaso e dalle marcature di Pio Esposito e Zielinski, mentre per i bianconeri sono andati a segno lo stesso Cambiaso e Locatelli. Tante le polemiche che saranno scaturite da questa partita: il rosso a Kalulu nel primo non doveva essere mostrato, visto che il secondo giallo non c’era (ma il VAR non poteva intervenire).

Inter-Juventus 3-2, la partita

L’avvio di partita è vivace e già al 17’ il risultato si sblocca con una deviazione sfortunata di Cambiaso nella propria porta, favorita anche da un’uscita non perfetta di Di Gregorio. Poco dopo, al 26’, il difensore juventino si fa perdonare ristabilendo l’equilibrio, sfruttando alcune imprecisioni della retroguardia interista. Nel finale del primo tempo arriva l’episodio più controverso: Kalulu riceve la seconda ammonizione e lascia i suoi in inferiorità numerica, una decisione arbitrale molto contestata e non rivedibile al VAR per via delle regole sul doppio giallo.

La ripresa si apre con occasioni importanti per la Juventus, che però non riesce a concretizzare con McKennie e Miretti. L’Inter ne approfitta e trova il nuovo vantaggio grazie a un colpo di testa vincente di Pio Esposito. I bianconeri reagiscono e riescono a pareggiare con un preciso tiro incrociato di Locatelli, ma nel finale è ancora la squadra di casa a colpire: al 90’ Zielinski trova il gol decisivo con una conclusione potente dal limite. Successo fondamentale per l’Inter nella corsa al titolo, mentre restano accese le polemiche per l’espulsione che ha condizionato l’andamento della gara.

Marelli sul rosso a Kalulu: “Perché il VAR non interviene”

L’ex arbitro Luca Marelli a DAZN ha spiegato così il motivo per il quale il difensore della Juventus, Pierre Kalulu, ha ricevuto il rosso senza che intervenisse il VAR: “Gravissimo errore di La Penna, sul quale non c’è più nulla da fare perché il VAR non può intervenire sulle seconde ammonizioni. Non c’è stato contatto fra Kalulu e Bastoni”.

Poi in merito ad un altro episodio, ha aggiunto: “Il contatto Miretti-Sucic c’è stato, ma molto leggero e anche fuori area. Corretta invece la successiva ammonizione a Bastoni per imprudenza, non guarda il pallone ma solo l’avversario”.