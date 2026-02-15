Inter-Juve, furia Spalletti: parole dure con La Penna e Marotta

Caos Derby d’Italia: tunnel infuocato all’intervallo e nervi tesi. A fine primo tempo di Inter-Juventus si scaldano gli animi poco prima dell’ingresso negli spogliatoi. Spalletti a muso duro con La Penna e non solo.

Il Derby d’Italia non è assolutamente finito al triplice fischio, infiammandosi al 42’ del primo tempo dopo l’espulsione di Pierre Kalulu: errore evidente dell’arbitro La Penna e tunnel trasformato in una vera e propria polveriera. Una decisione che la dirigenza della Juventus non ha accettato, scatenando una reazione a catena di proteste veementi e faccia a faccia con il direttore di gara.

Furia Spalletti: attacco a La Penna durante Inter-Juve

Il momento di massima tensione si è consumato all’intervallo. L’arbitro La Penna è stato letteralmente accerchiato dai tesserati della Juventus. In prima linea un furente Luciano Spalletti arrivato a pochi centimetri dal direttore di gara, urlandogli un eloquente: “Ci hai rovinato la partita!”.

Comolli e Chiellini furibondi

Spalletti, Comolli, and Chiellini confront the referee 🔥 pic.twitter.com/Zbdd5bX7hv — Around Turin (@AroundTurin) February 14, 2026



Coinvolti anche i massimi vertici societari: l’Amministratore Delegato Damien Comolli tra i più agitati. Necessario l’intervento dello stesso Luciano Spalletti per trattenerlo e spingerlo fisicamente per evitare guai peggiori. Anche il Director of Football Strategy, Giorgio Chiellini: ha protestato in maniera veemente: “Non esiste, non esiste!”.

Dirigenza a confronto

La Penna è scarso, ma la Matita è rossa da anni. Rocchi si dovrebbe dimettere durante l’intervallo, l’AIA commissariata per incapacità e i vertici federali azzerati. Non è solo una partita, è da sempre così — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) February 14, 2026



Secondo quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport, il nervosismo è sfociato anche in uno scontro verbale tra i due club: Luciano Spalletti contro Riccardi Ferri: rivolte parole pesanti all’indirizzo del dirigente nerazzurro protagonista di un diverbio acceso anche con il Dt Francois Modesto a testimonianza del clima elettrico di una sfida che lascerà numerose polemiche… in attesa dell’intervento del Giudice Sportivo.