Niente dichiarazioni per il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti: al termine della sfida contro l’Inter ai microfoni dei media si presentano il Director of Football Strategy Giorgio Chiellini insieme al direttore generale bianconero Damien Comolli. Duro attacco all’arbitraggio da parte di La Penna, in particolare con riferimento al rosso sventolato a Kalulu nel corso del primo tempo.

Juventus, Chiellini: “Inaccettabile quello che è successo”

Di seguito le dichiarazioni di Chiellini al termine del match, a Sky e Dazn: “Non si può parlare di calcio dopo un episodio così, dopo quello che è successo oggi diventa difficile. E’ successo qualcosa di inaccettabile, l’ennesimo di questa stagione. Probabilmente da domani si cambierà anche il VAR, perché non si può più fare così: non si può cambiare una partita del genere, il livello non è adeguato a una partita così”.

Poi ha aggiunto: “Questo è lo spettacolo che diamo nel mondo e che abbiamo dato in altre occasioni. Bisogna cambiare subito e non procrastinare come spesso accade nel calcio. Se ho parlato con La Penna? No, non gli abbiamo parlato. E’ da inizio anno che tutti abbiamo messo in evidenza che non c’è una struttura adeguata. Non si più continuare così, ogni settimana c’è una squadra diversa che subisce un episodio. Il derby d’Italia, la partita che tutti aspettano, non si può decidere così con questa leggerezza e permettere che ci sia questo spettacolo. Oggi è capitato a noi, le prossime volte capiterà ad altri ma non si può parlare di calcio dopo una serata del genere”.

Inter-Juve, Comolli: “Siamo imbarazzati come club”

Queste le parole di Comolli, che ha commentato così la situazione: “Parlo come club: siamo imbarazzati, è imbarazzante quello che è successo oggi. Non può succedere ancora, stasera è successo quello che sta succedendo da tutta la stagione: tutto il mondo guardava, è semplicemente imbarazzante.

All’intervallo con La Penna? E’ molto difficile accettare ingiustizie come questa, è molto difficile. Ho parlato con Modesto e Chiellini: siamo delusi. Non ho parlato con la squadra, hanno combattuto molto bene: ma non si parla di calcio oggi. I giocatori sono delusi, l’allenatore contrariato: è inaccettabile, totalmente”.