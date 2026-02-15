Napoli-Roma, gol e spettacolo: al Maradona finisce pari

Termina 2-2 al Maradona tra Roma e Napoli. Ad un Malen straordinario, doppietta rispondono Spinazzola prima e Alisson Santos poi. Azzurri che salgono a 50 punti giallorossi a 47.

Uno spettacolare Alisson Santos riprende la Roma al 82′ e regala un punto vitale al Napoli che mantiene il terzo posto a +3 sulla Roma e +4 sulla Juventus. Azzurri a -3 dal Milan che ha però una gara da recuperare contro il Como. Gara che si sblocca dopo 7 minuti a segnare è Malen per il quarto centro in 5 gare con la maglia giallorossa. Pari Napoli in chiusura di primo tempo. Spinazzola riceve da Elmas carica e calcia portando la gara sull’1-1. Al 71′ rigore Roma. Rrahmani atterra Wesley. Infortunio per entrambi che vengono sostituiti. Dal dischetto si presenta Malen che batte Milinkovic Savic e fa 1-2. Nel finale è poi il subentrato Alisson Santos a siglare la rete del definitivo 2-2.

Malen la sblocca, Spinazzola pareggia

Sette minuti e Roma in vantaggio. Errore di Spinazzola che innesca la ripartenza della Roma. Mancini serve Zaragoza che manda in porta Malen bravo ad anticipare Beukema e fare 0-1. Chance Roma al 19′. Ancora Malen pericoloso in 1 vs 1, l’olandese manca però il gol dello 0-2. Al 40′ pareggia Spinazzola per l’1-1 degli azzurri. Elmas scarica per l’esterno che calcia e trova la deviazione vincente di Pisilli per la rete che vale l’1-1 della banda Conte. Al 47′ ci prova ancora la Roma. Colpo di testa di Mancini ma il centrale non trova lo specchio della porta. Prima frazione che finisce 1-1. A Malen ha risposto l’ex Leonardo Spinazzola.

Ancora Malen, pareggia Alisson Santos

Pronti via, fuori Zaragoza dentro Soulé. Napoli pericoloso al 48′. Cross da destra a sinistra. Conclusione di Spinazzola, miracolo di Svilar che evita la doppietta all’esterno di Conte. Rigore Roma al 68′. Rrahmani frana su Wesley, infortunio per entrambi. Dal dischetto si presenta Malen, Milinkovic intuisce ma non para 1-2 per la Roma. Al 83′ arriva il pari degli azzurri con Alisson Santos. Errore in costruzione dal basso della Roma, ne approfitta Hojlund che scarica su Giovane. L’ex Verona serve Alisson Santos bravo a rientrare e a battere Svilar per il 2-2 degli azzurri. Al 93′ il Napoli sfiora il 3-2. Gutierrez servito da Alisson Santos trova la conclusione su cui è bravo Svilar a dire di no. Finisce 2-2. Quinto gol in 5 gare per Malen. Roma che sale a 47 punti, staccando la Juventus. Napoli a 50 ora a -3 dal Milan che ha però una gara in meno.