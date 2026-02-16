Ansia Sinner, sta succedendo anche a Doha: così non ha speranze

Jannik Sinner affronterà questa settimana il torneo ATP 500 di Doha in Qatar. C’è, però, un aspetto che lo tiene in allarme. Ecco che cosa sta succedendo.

A distanza di tre settimane dagli Australian Open, Jannik Sinner tornerà in campo nelle prossime ore per affrontare il suo secondo impegno stagionale ufficiale. Il campione altoatesino ha scelto di giocare il torneo ATP 500 di Doha in Qatar per preparare al meglio la doppia trasferta americana di marzo, con i due ATP Masters 1000 di Indian Wells e di Miami.

L’obiettivo di Sinner sarà quello di dimenticare la sconfitta contro Djokovic in semifinale a Melbourne e di concentrarsi al meglio su una stagione che si prospetta avvincente e ricca di sfide. Anche in Qatar il tennista azzurro – in caso di arrivo in finale – potrebbe ritrovarsi di fronte il suo più grande rivale, vale a dire lo spagnolo e numero 1 al mondo Carlos Alcaraz, fresco vincitore degli AO.

Il tennista spagnolo, così come Sinner, ha scelto di non partecipare al 500 di Rotterdam della scorsa settimana, prendendosi – in tal modo – una settimana di riposo in più. Jannik Sinner scenderà in campo nelle prossime ore contro il ceco Machac, mentre Alcaraz se la vedrà con il francese Rinderknech. A Doha, però, nelle ultime ore, è scattato un vero e proprio allarme. A cosa ci riferiamo? Per quale motivo Sinner è così preoccupato? Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito.

ATP 500 di Doha al via, tutta la preoccupazione di Sinner per un aspetto in particolare

Sul cemento di Doha l’obiettivo di Jannik Sinner sarà quello di ritrovare serenità e giuste sensazioni in vista dei prossimi mesi e di tutti gli importanti tornei in arrivo, prima sul cemento americano e, poi, sulla terra rossa di Monte-Carlo, Madrid, Roma e Parigi. Il numero due al mondo nelle ore scorse si è allenato con il russo Daniil Medvedev sul campo centrale di Doha. E tutti hanno notato un aspetto specifico e abbastanza preoccupante.

A Doha in questi giorni le temperature sono elevatissime. Durante l’allenamento appena menzionato, infatti, esse superavano i 35°. Sappiamo bene quanto il tennista di San Candido soffra le temperature troppo elevate.

La speranza di appassionati e tifosi è che nei prossimi giorni in Qatar riesca a gestire al meglio eventuali crampi o altri piccoli problemi fisici dovuti alle temperature superiori alla media.