Baggio e Totti rivelano: gli allenatori con cui avrebbero voluto giocare

Due stelle del calcio italiano e internazionale, molto diverse tra loro, ma capaci di rappresentare la nostra nazione ovunque per il mondo: protagonisti Roberto Baggio e Francesco Totti.

C’erano una volta un “Pupone” e un “Divin Codino”: prestigioso parterre riunito da Betsson con Francesco Totti (ambasciatore del marchio), insieme a Roberto Baggio e Fabio Cannavaro. Diversi aneddoti e curiosità con l’attenzione che si è spostata sul calcio di oggi: a chi avrebbero affidato il proprio talento nel 2026? Le risposte sui migliori allenatori dei due ex numeri 10.

Allenatori: le rivelazioni di Baggio e Totti

L’ex numero 10 del Brescia, Roberto Baggio, ha dichiarato: “Io adoro Pep Guardiola: fa sempre giocare bene le sue squadre e ha fatto bene in ogni Paese in cui ha allenato. Se giocassi oggi, mi piacerebbe essere allenato da lui”. Parere diverso per la leggenda della Roma, Francesco Totti, che ha indicato un profilo molto apprezzato in casa giallorossa: “Io avrei voluto lavorare con Mourinho: ti fa divertire e sa gestire il gruppo”.

Da un lato la bellezza del gioco del tecnico spagnolo del Manchester City, dall’altro la gestione dello Special One e la capacità di compattare lo spogliatoio da parte del tecnico del Benfica e trascinare l’ambiente. Due modi diversi di vivere la panchina che, ancora una volta, hanno infiammato la passione degli sportivi…

Stefano Tino, Managing Director Southern Europe di Betsson Group, ha dichiarato: “Con questa campagna continuiamo a rafforzare Betsson Sport come piattaforma che promuove i valori dello sport, tra cui il fair play, l’inclusione e la passione. Il coinvolgimento di Francesco Totti, Roberto Baggio e Fabio Cannavaro sostiene la nostra ambizione di far crescere ulteriormente il Betsson Sport Club e aumentare la visibilità per una vasta gamma di discipline sportive”.