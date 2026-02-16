Borussia Dortmund ko in difesa: due titolari out contro l’Atalanta! Come cambia il playoff di Champions League

Schlotterbeck e Sule indisponibili, ma il Dortmund vuole continuare il sogno europeo nonostante l’emergenza

Brutte notizie in casa Borussia Dortmund in vista del playoff di andata contro la Atalanta. Due colonne della difesa come Nico Schlotterbeck e Niklas Süle saranno costrette a saltare la sfida: il primo alle prese con ricadute muscolari, il secondo fermo per un problema al quadricipite.

Borussia Dortmund in Bundesliga: fiducia alle stelle

Nonostante l’emergenza, i gialloneri arrivano al match europeo con il morale alto. In campionato hanno collezionato sei vittorie consecutive, restando imbattuti dalla fine di novembre e mantenendo aperta la rincorsa al Bayern Monaco. L’ultimo 4-0 contro il Mainz, impreziosito dai quattro assist di Julian Ryerson, ha confermato brillantezza, ritmo e fiducia della squadra di Edin Terzić.

Champions League: la sfida decisiva contro l’Atalanta

Il cammino continentale è stato più tortuoso: il Dortmund non è riuscito a piazzarsi tra le prime otto nella fase iniziale. Ora però serve superare l’ostacolo Atalanta per continuare a sognare.

Il fattore campo sarà un alleato prezioso, così come la potenza offensiva di Guirassy e la qualità tra le linee di Julian Brandt. Nonostante le assenze in difesa, i gialloneri punteranno a sfruttare velocità, tecnica e esperienza per imporre il proprio gioco e non lasciare scampo agli orobici.

La domanda dei tifosi

Come reagirà il Dortmund senza due difensori centrali titolari? La sfida promette scintille: l’Atalanta cercherà di approfittare dei punti deboli, ma la squadra di Terzić sa che questa è una partita da vincere a tutti i costi per continuare a coltivare il sogno europeo.