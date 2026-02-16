Inter-Juventus è una partita che per definizione fa discutere e l’ultimo derby d’Italia non è stato da meno. L’episodio incriminato è stato quello che ha portato al cartellino rosso mostrato a Pierre Kalulu per un leggero tocco su Alessandro Bastoni. Ora arriva la presa di posizione del sindaco di Milano, Sala, che attacca Chiellini e Del Piero

Non si placano le polemiche intorno a Inter-Juventus. Il derby d’Italia si è giocato sabato sera, ma a due giorni di distanza da una sponda e dall’altra non se le mandano a dire in merito all’episodio più discusso del weekend. Il riferimento è chiaramente all’espulsione del difensore bianconero Pierre Kalulu, che ha rimediato il secondo giallo per un leggerissimo contatto con Alessandro Bastoni. Sulla questione interviene anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che se la prende con il dirigente della Juventus, Giorgio Chiellini, e con Alessandro Del Piero.

Le parole di Sala su Bastoni: attacco a Chiellini e Del Piero

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell’evento “Your Next Milano 2026”, ha detto la sua in merito al caso Bastoni-Kalulu, con un attacco diretto al dirigente bianconero Giorgio Chiellini ed all’ex bandiera Alessandro Del Piero.

Queste le sue parole: “Bastoni ha certamente sbagliato ma vedo Del Piero e Chiellini che ora si mettono a fare i censori e nella loro carriera hanno fatto simulazioni incredibili. Ci sono filmati di Chiellini e Del Piero che fanno simulazioni incredibili”.

A cosa si riferisce Sala: le parole di Chiellini e Del Piero