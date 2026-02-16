La Juventus si prepara alla sfida d’andata dei playoff per accedere agli ottavi di Champions League, contro il Galatasaray. Nella conferenza stampa della vigilia da parte del tecnico Luciano Spalletti però, tiene banco ancora il derby d’Italia contro l’Inter, con annessa frecciata al collega Cristian Chivu

La Juventus prova a voltare pagina dopo il derby d’Italia perso contro l’Inter e domani c’è l’andata dei playoff contro il Galatasaray, per accedere agli ottavi di finale di Champions League. Nella conferenza stampa della vigilia di Luciano Spalletti però tiene banco ancora la sfida con i nerazzurri, con annesse polemiche. Il tecnico di Certaldo non risparmia una frecciata al rivale Cristian Chivu, che a fine partita aveva rimproverato il difensore bianconero Pierre Kalulu.

Inter-Juve, Spalletti contro Chivu: le sue parole

Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha dichiarato in conferenza stampa: “Mi dispiace che un bravo ragazzo come Pierre Kalulu, dopo aver subito due torti così colossali, si sia dovuto pendere pure del bischero da Chivu, perché mi darebbe la possibilità di parlare dei giocatori dell’Inter ed è una cosa che non voglio fare. Cristian lo conosco bene, si sarà accorto di aver fatto questa cosa”.

Il riferimento è alle parole che Chivu ha pronunciato al termine del derby d’Italia, quando aveva fatto notare che Kalulu non avrebbe dovuto allargare il braccio su Bastoni, visto che era già stato ammonito.

Juve, Spalletti sul Galatasaray: elogi a Osimhen e Icardi

Spalletti ha poi parlato del Galatasaray: “Le mie sensazioni per questa partita sono bellissime, basta affacciarsi lì e si ha la sensazione di essere sotto un sole verticale, non sotto dei riflettori. Il problema è che, quando ci sono luci così forti, non hai più ombra, quindi non hai spazio per nasconderti. Quindi prendiamoci tutte le responsabilità, sapendo che ogni nostra difficoltà verrà sfruttata dagli avversari”.

Sull’attacco e sull’assenza di David: “Openda? Ci devo pensare bene, è anche una questione di ricambi, facciamo un po’ di attenzione anche a questo. Ci spiace per l’infortunio di Holm, ma per domani siamo il numero e la qualità giusta. Osimhen e Icardi? Insieme sono l’enciclopedia dei numeri 9, l’unico modo per fermarli é fargli arrivare meno palloni possibili”.